河北新人婚車遭攔截「索50條煙」　當局：實為9條，6人被行政處罰

上周三（11月5日），河北省廊坊市香河縣一對新人的婚車遭到攔截，對方索要50條煙作為「喜錢」，最終新人不得不棄車離開。當地周二（11月11日）對通報事件稱，「網傳索要50條煙」是誤傳，涉事6人實則索要9條煙，警方已對他們給予行政處罰，兼批評教育處理。



當事人相要挾的行為可能已涉嫌敲詐勒索罪。（封面新聞）

通報稱，經核查，11月5日，胡某某、殷某某等6人以「道喜」為名攔截婚車索要9條煙（未指定品牌）。雙方交涉約20分鐘無果後，新人換乘自家車輛離開，胡某某等人未得到煙自行散去。

經與當事人多方核實，現場索要煙數量9條，網傳索要50條煙是接親車隊司機宋某某誤傳，公安機關已對其進行批評教育。

同時，公安機關已視情節輕重依法對攔婚車人員胡某某、殷某某等6人給予行政處罰、批評教育處理。

面對攔截，新人最終決定棄車離開。（封面新聞）

通報續指，下一步，將堅決抵制和打擊低俗婚鬧等不良現象和違法行為，深入開展移風易俗宣傳教育活動，積極倡導文明健康的婚俗新風。並提醒遇到類似情況，應即時報警，警方將依法嚴肅處置。

據此前報道，對於事件，北京安劍律師事務所律師周兆成認為，在路上攔住婚車並以「不給50條煙就不讓走」相要挾的行為，有可能涉嫌敲詐勒索罪，若同時擾亂社會秩序還可能構成尋釁滋事罪，這要結合行為手段、財物價值，社會影響等綜合認定。