河北婚車遭攔截「不給50條煙不讓走」新娘氣哭　律師：涉敲詐勒索

結婚本是人生一大喜事，然而在周三（5日），河北廊坊一對新人的婚車竟遭攔截，對方索要50條煙作為「喜錢」，新人最終決定棄車離開。律師認為，前述相要挾的行為可能已涉嫌敲詐勒索罪。



面對攔截，新人最終決定棄車離開。（封面新聞）

婚車車隊司機透露，新娘不是廊坊當地人，被攔位置為新娘暫住的酒店停車場，婚車需要從酒店開往新家。當天，新娘甫一下樓，婚車就被攔住了。攔車者當時提出兩方案，一是給50條普通香煙，另一是給10條高檔香煙，若不從就不讓婚車通行，雙方為此僵持約一個小時，新娘甚至被氣哭了，「都沒坐上婚車」。

事發後，該對新人並未報警。對於婚車錢的問題，司機表示，他們是跟婚慶對接，婚慶要等婚禮完成結賬後，再單獨對接婚車車隊。

當事人相要挾的行為可能已涉嫌敲詐勒索罪。（封面新聞）

對於事件，北京安劍律師事務所律師周兆成認為，在路上攔住婚車並以「不給50條煙就不讓走」相要挾的行為，有可能涉嫌敲詐勒索罪，若同時擾亂社會秩序還可能構成尋釁滋事罪，這要結合行為手段、財物價值，社會影響等綜合認定。

周解釋，按照市場價，50條煙通常遠超2000元的刑事立案標準。達到刑事立案標準時，若定敲詐勒索罪，數額較大可處3年以下有期徒刑、拘役或管制，數額巨大則處3-10年有期徒刑，多次實施的不論數額均追訴；如果定尋釁滋事罪，情節嚴重可處5年以下有期徒刑、拘役或管制，糾集他人多次實施則處5-10年有期徒刑，未達刑事標準的，也會依據《治安管理處罰法》處5-15日拘留及相應罰款，同時攔車者還需承擔民事責任，賠償被害人直接經濟損失甚至精神損害賠償。