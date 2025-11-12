雪豹現身新疆邊境山區　無人機記錄「雪山之王」狩獵北山羊全過程

11月10日，新疆博州戍邊民警巡邏時意外發現雪豹身影，並透過無人機記錄了牠狩獵北山羊的全過程。



《極目新聞》報道，11月10日上午，在新疆博爾塔拉蒙古自治州，新疆出入境邊防檢查總站博州邊境管理支隊青得里邊境派出所亞曼灘邊境警務站民警，在阿拉套山邊境地區巡邏途中，通過無人機巡查畫面意外發現了一隻成年雪豹的身影。

一隻雪豹在山崖的綠植中。（極目新聞）

雪豹在山崖上伏擊北山羊。（極目新聞）

航拍畫面顯示，被譽為「雪山之王」的雪豹體長超1.5米，身形健碩，銀灰色皮毛上布滿黑色環紋，步伐沉穩，靈活穿梭在嶙峋怪石之間。該雪豹潛伏在山崖的綠植中，俯視正在山岩上活動的北山羊，隨時準備發起攻擊。

據該邊境警務站民警介紹，近年來，隨著當地生態環境的持續改善，雪豹的活動範圍也在不斷地擴大。此次發現雪豹蹤跡後，該邊境警務站已安排民警走訪周邊的牧民，向他們宣傳防護知識，以確保牧民自身以及牲畜安全。

雪豹在山崖上活動。（極目新聞）

戍邊民警守護牧民。（極目新聞）

雪豹是國家一級保護野生動物，已被列入國際瀕危野生動物紅皮書。公開資料顯示，雪豹主要分布於亞洲中部山區，其自然棲息地橫跨中國、印度、尼泊爾、阿富汗、不丹、巴基斯坦、俄羅斯、蒙古等多個國家和地區，總體分布範圍約達230萬平方公里。

雪豹是一種典型的高原岩棲動物，主要棲息於高山裸岩、高山草甸、高山灌叢和山地針葉林緣4種類型的生境，以岩羊、盤羊等多種哺乳動物為食；在食物匱乏時，牠們也會捕食家畜和家禽，但從不主動攻擊人類。