山西醉酒男凌晨吊掛萬伏高壓電支架　醫院：患者被電擊傷尚未出院

山西太原一名男子在凌晨時分吊掛萬伏高壓電桿支架上，報警求助的代駕司機稱，不清楚該男子為何爬到高壓電線桿上，但對方明顯醉酒。醫院表示，該男子被電擊傷，尚未出院。



《極目新聞》報道，11月10日，有代駕司機拍片稱，山西太原一名男子不知為何掛在高壓線電線桿一處支架上，對方手腳不停抖動，警方、消防、醫護等人員到現場救援。

一名男子掛在高壓電線桿支架處。（極目新聞）

該名代駕司機稱，事發於11月9日凌晨2時20分許，太原市尖草坪區柏楊樹街一購物中心門口，他不清楚該男子為何爬到高壓電線桿上，但對方明顯處於醉酒狀態，一直發出哼哼唧唧的聲音。

事發時，相關工作人員將電線桿斷電後，在2時32分左右，該男子自己從高處跌落，雖然沒有明顯外傷，但意識不太清醒，雙眼緊閉有呼吸。當時在場的醫護人員稱，該男子要被送往燒傷醫院，目測他年約20多歲。

警方、消防、醫護等到場救援。（極目新聞）

報道稱，該電線桿位於一商場門口，男子當時所掛的位置距離地面有近一層樓的高度。電線桿上標有高壓危險、10kv高壓用戶設備等字樣。

國家電網太原供電公司工作人員稱，該電線桿並不屬於國家電網，歸屬於新易通設施開發有限公司。

電線桿上標有高壓危險、10kv高壓用戶設備等字樣。（極目新聞）

電線桿位於一商場門口。（極目新聞）

山西省燒傷救治中心太鋼總醫院工作人員表示，事發時段確有一名被電擊傷的男子被送到醫院，「目前出不了院，更多情況涉及患者隱私，不便透露」。