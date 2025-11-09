中國網紅堅持《一拳超人》訓練法1千天　成果曝光　作者驚呆祝賀

日本知名漫畫《一拳超人》主角埼玉，堅持3年進行「魔鬼訓練」後，終於成為著作中最強的角色，但也讓自己變成禿頭。沒想到，中國大陸一名網紅「堂主lee」，竟落實埼玉的訓練計畫，持續完成1000天的高強度訓練，驚人成果讓原作者ONE在社群上讚嘆：「好堅強的意志啊」，連重製版漫畫的作家村田雄介也留言：「1000天太棒了」。



陸網紅完成「一拳超人」1000天訓練

《一拳超人》漫畫主角埼玉，為了變得更強，堅持每天做100次伏地挺身、100次仰臥起坐與100次深蹲，並且長跑10公里，雖然最終成功獲得強大的身體素質，但卻也讓頭髮全掉光，並說出經典台詞：「我禿了，也變強了」。

中國網紅「堂主lee」發出豪言，要效法埼玉的訓練方式，並從2022年起訂下堅持1000天的目標，在社群上傳每日的訓練影片。

一開始點閱數未見起色，直到他訓練第259天時，該影片點閱數突然暴增到312萬，在挑戰接近尾聲時，第999天的點閱數更是破390萬，最後他在今年7月達成1000天的目標，影片點閱數則超過948萬。

+ 1

超神壯舉作者也說讚

在影片中，堂主lee秀出精實身材，展現1000天的訓練成果，他最後甚至換上一拳超人的英雄服，並將頭髮全剃光，成為「禿頭披風俠」。每天進行魔鬼訓練並堅持1000天的壯舉，讓網友們大驚，同時也引來原作者ONE在社群平台X上發文恭喜：

聽說中國有人完成了1000天的一拳超人訓練，好堅強的意志啊！恭喜！

重製版作者村田雄介也在底下留言直呼：

1000天太棒了！這需要毅力！恭喜！

相關文章：【一拳超人 Cosplay】傳說中港版埼玉老師登場！戴耀明扮相超神似

+ 5

延伸閱讀：

巴西網紅「真人芭比」半裸陳屍官員寓所！疑涉毒品與性交易

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】