全運會｜樊振東陳夢橫掃名將 大比分獲勝！ 雙雙強勢挺進四強

11月12日，國乒奧運冠軍陳夢戰勝「長膠打法」名將何卓佳，以4-0的優勢鎖定女單4强席位。同日，男單衛冕冠軍樊振東迎戰直拍打法名將薛飛，以較大優勢4-1擊敗對手晉級男單4強。



強勢回歸 陳夢大優勢連贏兩人

作為兩屆奧運會女單金牌得主，陳夢此前與樊振東一起退出世界排名賽場，近一年未參加過任何大賽，直到本屆全運會才重新回歸。據了解，她本次報名女子單打和女團兩個項目，作為四號種子選手出戰。

陳夢在1/16乒乓決賽現場（直播截圖）

在11日的比賽中，陳夢取得開門紅，以4-0的完美戰績橫掃顆粒選手孫銘陽，在回歸首戰中大獲全勝，展現出主力隊員應有的風采。

孫銘陽是球隊幕後功臣之一，模仿着伊藤美誠的打法，長期擔任主力選手的陪練。面對擁有特殊打法的對手，陳夢掌握了多拍對抗的絕對優勢，主動得分極具挑戰性。

陳夢和何卓佳在1/8乒乓決賽現場（直播截圖）

在12日的比賽現場，陳夢迎戰「長膠打法」名將何卓佳。何卓佳長期在國家隊擔當陪練任務，經常擊敗名將，外戰表現突出，幾乎贏過所有日本主力運動員。

比賽開始後，陳夢在首局取得領先優勢，但遲遲不能拉開分差。在調整好節奏後，陳夢不斷破壞對方的進攻節奏，贏得分數。在第四局，陳夢一度落後追至9-9平，隨後連得3分以12-10結束戰鬥，以大比分零封何卓佳晉級，鎖定女單1/4決賽。

氣勢如虹 樊振東大比分搏殺兩場

樊振東是上屆全運會的男單冠軍得主，同時也是乒壇的超級大滿貫運動員。儘管退出國際賽場和世界排名，但在國內外的聯賽上一直有他的身影。

樊振東在1/16乒乓決賽現場 大汗淋漓（直播截圖）

11月10日，男單1/16決賽拉開帷幕，焦點戰首戰即樊振東對陣周雨，這兩位選手曾合作贏得過兩次男雙全運會冠軍，還有一個男團冠軍。昔日的搭檔變成對手，讓觀眾們對這場比賽充滿了期待。

最終，樊振東以4比0橫掃周雨，四局比分分別為12-10、11-6、11-8、11-6。不少網友們注意到，比賽中有一個細節令人動容，當樊振東打出精彩球時，周雨隔網送來的不是沮喪，而是帶着欣賞的微笑，這種超越勝負的互動，展現了兩代球員之間的尊重與友誼。

樊振東和薛飛在1/8乒乓決賽現場 （直播截圖）

12日，樊振東迎戰薛飛。作為一名直拍打法的選手，薛飛很容易被橫拍反手實力出眾的樊振東克制。比賽開始後，薛飛率先發動利用自己直拍打法的近台快速上手優勢得分，但樊振東迅速反擊，打出了自己兩面弧圈球的威脅。最終薛飛只從樊振東手裏拿到了一分，無緣男單4強，樊振東則是以4-1挺進1/4決賽。

中國在乒乓球領域成績一直十分優異，全運會的對決也非常有看點。前中國前乒乓球名將鄧亞萍曾指出，「全運會的比賽難度甚至高於奧運會和世錦賽，10多位世界冠軍來爭奪全國冠軍，每一分都不是那麼好拿的」