王家衛被曝｢踩紅線｣　發表涉疫情等不當言論　網民憂《繁花》下架

由王家衛監製兼執導的內地電視劇《繁花》，近日陷入輿論風波。一位自稱曾參與劇集的「編劇」古二（程駿年）控訴編劇之名遭頂替，以及被劇組壓榨霸凌，古二於個人微信公眾號發布長文還原於劇組工作經歷，並披露多段疑似《繁花》編劇會議錄音。錄音不僅涉及多位藝人，亦曝光編劇秦雯襲警、王家衛發表涉及政治及新冠疫情的敏感言論等內容，引發網民熱議驚呼「如果錄音屬實，真的要查無此人（王家衛）了」。



在古二上傳的最新錄音中，王家衛與《繁花》的聯合導演李爽侃侃而談，並提到各種政治敏感話題。幾人在談話中批評中國內地新冠疫情的防疫政策「這種事只有在這貪婪的一黨制國家才會亂」、「民主國家都不（這樣處理），就我們處理的簡直了」、「共產黨只會割韭菜」。同時批評疫情期間中國內地民眾的互助和民族情緒是「奴性的表現」。

錄音中，李爽還提到自己收藏日本武士刀與盔甲，王家衛還教其如何逃避崇拜日本軍國主義復辟的批鬥。

王家衛與李爽的這段錄音在內地引發軒然大波。內地網民憤怒認為，新冠疫情是中國民眾最艱難的三年，並不應該被拿來當談資和玩笑；還有人認為應該「封殺王家衛」；也有人擔心《繁花》會被下架，「如果他被封殺，繁花的演員們慘了」。

雖然《繁花》劇組在錄音被曝後發佈公告稱，古二（程駿年）是因不滿署名待遇而「造謠抹黑」，導致相關劇組人員「遭受網絡暴力」，並表示已將程駿年損害劇組的相關證據提交執法部門，呼籲程駿年「停止違法行為，回到國內合理合法進行維權。」

目前，該段錄音在內地社交平台已被刪除。

此前，古二曾在錄音中曝光編劇秦雯襲警後通過聯絡「派出所所長」，最終被「撈出來」的經歷。上海警方後續回應解釋，該段錄音中提到的襲警情節較輕微，因此警方不予處罰；且秦雯亦表示，網傳錄音是2020年與朋友飲酒聊天時談及，所謂「撈人」是「開玩笑」、「顯人脈」。不過，上海警方的上述回應反而側面證實，古二發佈的錄音內容確實為秦雯與王家衛等人的聊天。