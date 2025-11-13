全運會賽場驚現曱甴遭一腳踩死 網民：怎麽這樣對待原住民｜有片
撰文：林芷瑩
出版：更新：
11月11日，第十五屆全運會網球青年組女子團體半決賽中，一隻大蟑螂突襲賽場，工作人員立即衝前一腳踩死蟑螂，再徒手拎走屍體，動作果斷熟練。
11月11日，網球青年組女子團體半決賽上，湖北隊的魏彰倩/吳汝茜與天津隊的高端瑞/蘭熙然對戰。
影片顯示，賽事期間，一隻蟑螂突然出現在賽場地上，湖北隊的魏彰倩見到立即停下遠望，同隊的吳汝茜欲用球拍趕走蟑螂，工作人員立即跑前一腳踩死，魏彰倩、吳汝茜見狀向受驚後跳，工作人員之後徒手拎走蟑螂屍體。
事件在網上引起討論，不少網民戲稱是「廣東特色見面禮」、「本地盛事怎麽會少了這位原住民」，也有人建議大型賽事場地可以提前做好防護，準備好殺蟲劑，周邊噴灑驅蟲藥，「畢竟乾淨無擾的環境，才能讓運動員全身心投入，才能取得好的成績！」。
網民睇法：
開幕式小強沒份，它嫐嫐豬了，直接衝上了賽場
怎麽可以這樣對待原住民
那兩個運動員一看就是北方的，廣東當地的不會蹦起來
老廣參加全運會，沒毛病啊
本地賽事 本地居民不給看？
徒手拿下去！！！勇士啊勇士！！！
廣東特色 飛起來的話估計效果更佳
