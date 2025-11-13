全運會｜孫楊決賽搶跳犯規被DQ　回應新生代挑戰：感覺自己沒有老

11月12日晚，第十五屆全運會游泳比賽在深圳大運中心游泳館舉行。在男子200米自由泳決賽中，孫楊因搶跳犯規被取消了比賽成績，他在賽後表示，自己與新生代選手同池競技時，「感覺我沒有老，跟他們還是在同一水平線上」。



全運會男子200米自由泳決賽中，張展碩奪冠，季新傑亞軍，潘展樂季軍。本場比賽，孫楊的成績位列第八，顯示DSQ（被取消比賽資格）。

孫楊。（微博＠孫楊工作室）

《新黃河》報道，孫楊在賽後受訪時表示，搶跳把自己的狀態全打亂了，多少有一些影響，「沒關係，調整好心態，下一個目標是把浙江隊的集體項目游好」。

孫楊在賽後表示，自己與新生代選手同池競技時，「感覺我沒有老」。（影片截圖）

談到與新生代選手同池競技的感覺，孫楊稱「感覺我自己沒有老，依然和他們站在同一水平線上」。他強調，在離開賽場相當長一段時間後，能在不足一年的恢復期裏，每次參賽都保持高水平競技狀態並重返決賽，正是對自己多年來堅守與奮鬥的最好回報。

孫楊又提到未來規劃，「還是想在這個年紀，去挑戰我這個年紀該去做好的，把自己展現給大家」。

