男子遭捅16刀身亡　前妻潛逃26年後被拘　一審獲刑12年

1998年，湖北女子龔某珍刀捅前夫16刀致對方死亡，其後潛逃26年於去年8月在福建被捕。近日，案件在湖北省咸寧市中級人民法院一審判決，龔某珍犯故意殺人罪，被判處有期徒刑12年，剝奪政治權利5年。



龔某珍家屬收到的判決書。（澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報道，朱某某和龔某珍是重組家庭。起訴書指控，1997年5月16日，因感情不和，朱某某與龔某珍提交離婚登記申請。1998年3月8日，龔某珍從朱某某家搬離後，朱某某時常居住於龔某珍住處。

1998年4月24日凌晨2時許，朱某某因龔某珍與他人有兩性關係與她爭吵、廝打，龔某珍持菜刀對朱某某揮砍，並追砍合共16刀，後未對朱某某採取施救措施。當日6時許，她鎖門逃離。

潛逃26年後，2024年8月22日，龔某珍在福建羅源縣被捕。而朱某某死因是鈍器多次砍擊致失血性休克。

法院查明，二人離婚後，為挽回感情，朱某某經常找龔某珍同居，1998年4月初，朱某某知道龔某珍和他人有兩性關係後多次到她單位鬧事，並持刀扼頸威脅。4月23日晚，朱某某再次到龔某珍住處，為安撫他情緒，龔某珍給朱某某做晚飯，並把刀藏在枕頭下以備不時之需。24日凌晨因兩性關係，朱某某再次與龔某珍爭吵，對其扼頸。龔某珍拿出枕下的刀揮砍並追砍，停手後沒有對朱某某施救。龔某珍拿出毒鼠強想自殺又反悔，把毒鼠強放在一邊。朱某某喝下毒鼠強後中毒嘔吐，後躺在床上因失血過多死亡。當天6點，龔某珍鎖門逃離，開始逃亡，直到2024年8月22日被捕。

法院認為，結合屍檢創口數量多（其中頭皮裂創深達顱骨），血跡分布廣泛，飲酒狀態加劇出血等情況，朱某某出血情況可以導致失血性休克死亡。法醫劉良分析「朱某某符合因毒鼠強致急性呼吸功能衰竭死亡」的結論與在案證據不符。

龔某珍被捕。（赤壁公安）

判決書顯示，龔某珍離婚前與他人曖昧並發生兩性關係，導致朱某某精神受刺激，對引發本案具有不可推卸責任。案發時朱某某用拳打龔某珍頭部，對其扼頸，其也用手撕扯，感覺無法呼吸便拿出藏在枕下的刀揮砍。雙方均不能保持冷靜而引發廝打，可見朱某某不存在現實緊迫的嚴重危及人身安全的不法侵害行為。

另外，龔某珍在被扼頸時本可大聲呼救，卻持刀揮砍16刀，拒絕朱某某求救請求未施救，導致被害人失血性休克死亡，其行為不符合正當防衛構成要件。龔某珍明知她的砍擊會導致死亡，仍拒絕施救，具有間接的殺人故意。

朱某某對激化矛盾，引發本案有過錯，他生前有毒鼠強中毒因素介入，可酌情對龔某珍從輕處罰。

法院判決龔某珍故意殺人罪有期徒刑12年，剝奪政治權利五年，賠償刑附民原告小朱（死者朱某某女兒）44932元人民幣。龔某珍的弟弟（化名）表示，已當場提出上訴。