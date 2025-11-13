內地離婚證被曝背面印「囍」字　民政部門證實：防偽標識、非裝飾

近日，有網民發現內地離婚證背面有「囍」字，引發熱議。民政部門對此予以證實，但表示這是防偽標識、並非裝飾。



內地離婚證背面有「囍」字。（網上圖片）

周三（11月12日），話題「離婚證後面有囍字」衝上微博熱搜，相關影片中，有網民手持離婚證，在燈光下輕輕晃動，證件背面一個透明的「囍」字在光線映襯下顯現。

而這一細節令不少網民直呼意外，有網民表示「工作人員的小巧思終於被發現了」，亦有網民稱「這像是對離婚後新生的賀禮，寓意告別過去、迎接新開始」。

對此，廣東、江西兩地婚姻登記部門均回應稱，離婚證背面確實印有「囍」字，結婚證也同樣具備。這並不是裝飾圖案，而是證件的防偽標識，作用類似於鈔票上的水印。

此外，工作人員還補充介紹，婚姻登記證的防偽圖案並非一成不變。在2004年之前使用的舊版離婚證上，其防偽標識為「雙飛燕」圖案。

結婚證封面燙金，離婚證封面燙銀。（網上圖片）

公開資料顯示，內地民政部辦公廳曾於2003年10月31日發布《關於啟用新式婚姻登記證等問題的通知》。根據通知，新式結婚證、離婚證封面顏色均為棗紅色，其中結婚證封面燙金，離婚證封面燙銀。

根據通知，舊式婚姻登記證可繼續使用至2004年6月30日，但自通知發出之日起不得再行印製舊證。全國各婚姻登記機關自2004年7月1日起不得再使用舊式婚姻登記證。2021年1月1日起，《中華人民共和國民法典》施行，新版結婚證、離婚證證件內容中登記申請依據均由《中華人民共和國婚姻法》改為《中華人民共和國民法典》。

新式婚姻登記證的內芯紙張採用100克定向定位安全防偽水印幣紙，水印圖案為「雙喜」。封皮則採用進口紅寶石12系列210克充皮紙，內含無色熒光「中華人民共和國婚姻證書」和英文「MPR CHIN」及圓形「雙喜」字樣。