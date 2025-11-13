丈夫結紮9個月後她居然懷孕！女子質疑手術有問題要求醫院賠償

近日，河北一女子反映丈夫做輸精管切斷結紮手術9個月後，她卻被診斷懷孕，懷疑醫院的手術有問題。11月11日，該女子提供的丈夫當天精液檢測報告顯示，精液中含有精子。該女子要求醫院承擔流產、營養、誤工等費用。



11月12日，內媒記者聯繫到女子提到的涉事醫院，醫務科一名工作人員回覆稱，院方確實有一定責任，但患者術後「未遵醫囑定期檢查」，目前醫患雙方正在溝通具體情況。



12日下午，記者致電涉事的保定京濟醫院。該院醫務科工作人員告訴記者，11月6日，該女子拿著懷孕報告單到醫院反映此事，醫院核實瞭解到，她丈夫是今年2月來該院做的手術。「既然發生了這個事，醫院肯定要解決問題。昨天（指11日）她愛人做的精液常規顯示有精子，我們確實有責任。」

不過，上述工作人員表示，前述女子懷孕的責任並非都在醫院，與其丈夫「未遵醫囑」有關。這名工作人員說：「做完手術後大夫會給一張術後注意事項卡片，交代了隔一個月要查一次精液常規，連續查三次確定沒有精子了，才能保證這個手術是成功的。但我們記錄里，患者沒有來我們醫院復查，也不能提供在其他醫院做的檢查報告。」

11月11日，該女子提供的丈夫當天精液檢測報告顯示，精液中含有精子。(現代快報)

工作人員介紹，目前雙方就賠償問題進行了交涉，但尚未達成一致。11月12日，該女子在社交平台的發文已刪除。

網民點睇：

這幸虧是醫院承認了，要不然女方跳進黃河洗不清。

醫學無絕對「100%」，規範執行流程才能最大限度降低風險。

明明是丈夫沒遵守醫囑，結果全在說妻子應該慶幸醫院承認，典型的抓不住重點、轉移矛盾，就這風氣，無語了。

