山西男遭咬傷後摔死狗　主人帶親屬上門遭反殺　雙方各執一詞

今年春節期間，山西長治一名男子被鄰居家的狗咬傷後將狗摔死，與狗主人趙某某協商遭拒絕後，事發當晚趙某某和其丈夫郭某某以及家中親屬闖入摔狗男子家中，與申紅良扭打在一起，最後狗主人遭反殺。11月13日，申紅良涉嫌故意傷害的案件在山西省長治市中級人民法院開庭審理。申紅良的家屬於12日表示，他們認為事發當時對方破門而入，並先行動手，因此申紅良的行為屬於正當防衛，辯護律師將為其進行無罪辯護。



今年春節期間，長治市一名男子在與鄰居的狗發生衝突後將狗打死。狗的主人趙某某與其丈夫郭某某及其家人隨後闖入該男子家中，並與申紅良發生了衝突。在混亂中，申紅良隨手拿起窗台上的刀胡亂揮舞，造成郭某某及其他親屬受傷，最終郭某某因搶救無效死亡。經鑒定，郭某某的死因為他人用利器多次刺入左股動脈，導致大出血和休克。

申紅良的家屬申女士回憶，當天晚上7點多，狗的主人一家砸開他們的門，帶著多人闖進來。她憶述，對方在院子裏砸打，廚房的玻璃都被打碎了。其父親當時60歲，也被多人圍毆。她和母親試圖阻止，也被打倒。對方還把父親逼到院子裏靠窗的角落，旁邊正好有把刀，父親才拿起來用來自衛，結果卻發生了悲劇。

玻璃都被打碎。（紫牛新聞）

在通報中，受害者的妻子趙某某表示，當天進入申家的時候，他們沒有攜帶任何武器。她表示，砸破廚房玻璃是事實，但其只是與他們家人爭吵，並保持距離，並沒有動手。丈夫進入對方家院子時，從進入到被刺倒地僅過了十幾秒。

她堅信其夫的行為屬於正當防衛，但也認為整個事件的爭執中並沒有實際的肢體衝突。她表示，對於法律公平公正的信心不變。

案發現場。（紫牛新聞）

長治市人民檢察院認為，申紅良刺傷郭某剛，導致其死亡，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十四條，犯罪事實清楚，證據充足，應追究其故意傷害罪的刑事責任。

根據申紅良的辯護律師李聖最新透露，命案發生後，趙某暉、韓某、劉某偉因涉嫌非法入侵住宅罪被採取刑事強制措施，該案仍在司法程序中進行。