飼養13年小狗疑被同區業主投毒身亡　京女辭職打官司為愛犬討公道

2025年9月22日，北京首例進入刑事審判程序的寵物投毒案迎來第九次延期審理。這起案件源於三年前的悲劇，飼主Penny飼養13年的愛犬Papi不幸中毒身亡，投毒疑犯竟為同區業主。近日，她就案件及其進展娓娓道來，至今她為推動司法進展投入無數心血，人生軌跡也徹底改變。



據《新京報》報道，2022年9月，案發小區內共有11隻寵物狗中毒，其中9隻不幸死亡。警方調查鎖定嫌疑人為該小區65歲男性業主張某某，投毒物質為製鼠用的劇毒化學物氟乙酸。朝陽區檢察院隨後以涉嫌投放危險物質罪對張某某提起公訴，並建議量刑3年。

疑似被投放氟乙酸的雞骨頭。（新京報）

該案於2023年10月26日一審開庭，庭審持續6個多小時後，法官宣布擇日宣判，卻已歷經九次延期。

Papi離世三年來，Penny不僅集結小區內11名受害者，建立「受害犬家屬群」，還幫助其他飼主起草訴狀，並聯合發起刑事附帶民事訴訟。她爭取到案發小區幾名母親提供庭審筆錄，證實孩子們曾在投毒地附近的兒童遊樂園玩耍，投毒行為對兒童構成潛在安全隱患。

隨後，Penny辭去穩定工作，專心鑽研相關法律法規，不斷撥打官方電話跟進進度。同時，她在各大社交平台發聲，維持公眾對事件的關注。

Penny家中仍保留Papi相關的物件。（新京報）

Penny視Papi為家人般存在。十二年前，她將僅兩個月大的Papi迎進家門，為它準備食物、定期體檢，給予無微不至的照顧。Papi陪伴她從20歲出頭走到30多歲，她也見證Papi從幼犬長大到老去，「13歲對於狗狗來說，是耄耋老人的年紀。」

「很多人質疑我的行為，認為一只狗付出這麽多，屬於小題大做。」Penny說，這種分歧源於價值觀差異，「我對於Papi的感情，旁人無法感同身受。」對許多人而言，「狗只是狗。」

作為受害人代表，Penny多次與案件工作人員溝通。一位工作人員向她表示，審理難度之一在於人與寵物間的情感因素，但「可能法律還是冷冰冰地把它定義為物」，這涉及「觀念之間的衝突和碰撞」，也牽扯「認知上的轉變」，判罰需考慮大眾「接受度」。

Penny和Papi合影。（新京報）

曾協助十余起寵物投毒案的王重律師指出，國內寵物中毒事件缺乏統一司法處理。目前無專門動物保護法，可依刑法、民法典、治安管理處罰法等處理，但罪名間存在對立與競合，適用時易生爭議。

2024年5月，北京平谷區一小區發生類似投毒案，兩名投毒者依《中華人民共和國治安管理處罰法》第四十九條「故意損毀公私財物」，被行政拘留十二日。

三年來，Penny在平台收到無數類似遭遇網友私信，她發現求助者面臨種種困境：「大家的求助內容各異，找不到投毒證據，鎖定不了投毒人，做不了鑒定，沒辦法立案，遇到各種困難的都有。」這讓她意識到自身努力的社會價值，「起碼類似的事件開始被看見，被討論，我幫大家邁出了第一步。」

Papi的葬禮上，Penny把其生前用過的物品鋪在周圍。（新京報）

「作為北京首例寵物投毒刑事公訴案，該案件的判決結果，對於將來類似案件的審判具有指導意義。」王重律師強調。

Penny仍在等待一審結果。「無論最後審判結果如何，我都輸了，因為Papi離開了我，這個事實是無法逆轉。」她說，Papi經近十小時搶救，以極其痛苦方式離世。目前，唯有判決揭曉能讓她稍稍放下。

她常回想與Papi最後時光：從醫生手中接過剛咽氣、體溫猶存的Papi，攬入懷中，從未覺得「它如此之重」。葬禮上，她為Papi擺放生前玩具與衣物，「我跟它說，在汪星球要快樂，不要忘記我，還有就是，下輩子不要再當小狗了。」