惠州驚現多人爬行狗叫　疑似企業體罰員工　網民：跟緬北異曲同工

廣東惠州街頭驚現多人爬行學狗叫，當地調查後懷疑是附近公司體罰員工，惟走訪後未有一間公司承認涉事。



廣東惠州街頭驚現多人爬行學狗叫。（影片截圖）

當地調查後懷疑是附近公司體罰員工。（影片截圖）

警方稱，因未接到報警，無法接入處理。（影片截圖）

事發於周四（10月16日），惠州市惠陽區淡水鎮開城大道大潤發超市門外，有多名男女身着便服，集體四肢着地爬行，並同時發出模仿犬類的叫聲，相關事件持續了十多分鐘。

有路人將經過拍片發布在網絡，引發廣泛關注。對此，當地社區工作人員表示，排查後推測為附近企業對員工的懲罰或「突破自我」類團建項目，疑似為公司制度。

社區工作人員續指，走訪周邊20多間公司，未有一間公司承認涉事，目前仍在調查中。

當地派出所亦表示，已知曉此事，但因未接到報警，無法接入處理。

有內地律師認為，若上述行為屬企業主導的懲罰，涉嫌違反《勞動法》第96條（禁止侮辱勞動者）及《治安管理處罰法》第42條（公然侮辱他人），企業需承擔行政或刑事責任；但若是個人自發行為，則難追責。

網民點睇：

「跟緬北異曲同工。」

「中國人的服從性棒。」

「打工人的尊嚴被按到地上摩擦。」

「還是人口太多了，廉價就沒有尊嚴，看了難受又無法改變。」

「這種PUA人，踐踏人尊嚴的公司還能活下來，只能說現在工作是真的難找。」

