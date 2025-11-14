全運會｜楊家玉20km競走完成「三連冠」　教練竟是她老公

11月12日，巴黎奧運會冠軍、北京隊楊家玉在女子20公里競走決賽中實現全運會「三連冠」。在頒獎儀式上，教練魏新猛直接對楊家玉來了一個「公主抱」，現場充滿着幸福和驕傲。



在決賽中，世界紀錄保持者楊家玉，從第10圈開始一直保持第一，以1小時27分34秒奪冠，成為全運會歷史上首位三次獲得女子20公里競走冠軍的選手。

11月12日，北京隊選手楊家玉在比賽中。（新華社）

值得一提的是，楊家玉在亞運會、世錦賽、奧運會都摘得了金牌，實現了個人的競走項目大滿貫。這榮譽的背後，都離不開教練兼丈夫魏新猛的訓練和支持。

他們是師徒，也是夫妻。教練魏新猛在接受內地傳媒訪問時說道，「之前我就想，如果拿冠軍的話，我要把她抱起來。」這一份彼此打氣的愛情也獲得網民點讚，直呼：「這就是現實版的『神鵰俠侶』啊。」

冠軍北京隊選手楊家玉（右）與教練、丈夫魏新猛在頒獎儀式上慶祝。（新華社）

魏新猛透露，楊家玉在比賽的當天面臨着生理期，狀態不是特別好，四年奧運備戰，她的身心疲勞積累到了一定的程度。

但是楊家玉的堅韌程度還是超出他的想像，她在賽場上全力以赴，步伐堅定，身體狀態也逐漸好轉，在後程找回了自己的速度，把領先優勢逐漸擴大。

亞軍姜蘊晏、冠軍楊家玉、季軍楊惜珍（從左至右）在頒獎儀式上。（新華社）

魏新猛與楊家玉師出同門，2020年兩人領證結婚正式結為夫妻，婚後魏新猛擔任楊家玉教練。

在備戰全運會期間，他仔細分析楊家玉的訓練數據，密切監測乳酸值、心率等關鍵指標，每天與她溝通訓練感受，調整訓練強度，制定科學合理的訓練計劃。

11月12日，北京隊選手楊家玉在比賽中。（新華社）

在魏新猛的支持和陪伴下，楊家玉找回了訓練狀態，兩人相互扶持，共同拿到了屬於他們的競走金牌。在接下來的11月17日，楊家玉要搭檔18歲的男子競走銀牌得主石升吉參加馬拉松競走男女混合接力，衝擊金牌。