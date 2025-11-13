全運會｜81歲香港老將參賽場上拼到摔倒　備戰每日港深通勤5小時

來自香港的張耀釗今年81歲，是十五運會年齡最大的參賽運動員，2025年初，他在中國香港乒乓總會組織的全運會選拔賽中勝出，獲得全運會的參賽資格。



香港老伯張耀釗，今年81歲，是第一次參加全運會。作為本屆全運會乒乓球群眾比賽中年齡最大的運動員，為了這一張全運會入場券，可謂付出了千辛萬苦。

張耀釗在賽場上拼到摔倒。 （南方都市報）

值得一提的是，央視網在11月12日，特意將他和以「2分07秒41」奪冠，打破了亞洲記錄的13歲游泳新星于子迪的比賽進行重播，高度肯定了這位老將和新人的體育精神。

談起乒乓球，張耀釗介紹說他66歲才開始學，「退休之後，在小區看街坊們打球學的，並且和他們一起玩」。他還結識了比自己小30歲的退役教練李建輝，並經常跟他一起打球，學習技術。無論颳風下雨，每周有六天張耀釗都會出現在球館。

張耀釗在比賽中（羊城派）

這份堅持，讓他在2018年獲得了美國拉斯維加斯舉行的第十八屆世界元老杯乒乓球巡迴賽決賽亞軍，後來在2019年（世界元老杯巡迴賽深圳站）雙打奪得冠軍。

央視網在報道張耀釗過去的比賽成績（央視網）

2025年初，張耀釗收到了中國香港乒乓總會的全運會選拔通知，這也是已經81歲的他第一次接觸全運會。「當時全香港有幾百人報名參加選拔，每個年齡組都要經過選拔賽才能決定參賽名額歸屬。男子70歲以上組是29人爭一個參賽名額，很幸運我最終拿了第一，有了參賽機會」。

張耀釗在比賽中飛撲搶球（央視網）

為了備戰這屆全運會，中國香港乒乓總會組織運動員訓練，每周兩次，每次兩個小時。目前家住深圳的張耀釗，每次來回通勤時間都超過5個小時。但他從未缺席。

在全運會的賽場上，儘管張耀釗以兩個9比11，直落0比2，輸給電力體育協會；又以9比11、4比11，不敵安徽隊，但這些對他而言，都是體驗的過程，而且還收穫了迷弟。

安徽隊的隊員楊毅在拉着張耀釗合影時表示：「我72歲，他是我們的榜樣，打球是一方面，還要學習他這種進取精神」。

張耀釗和安徽隊隊員合影（央視新聞）

張耀釗對內媒記者表示，「如果有機會，希望能去澳門看十五運會乒乓球比賽，最想看的是孫穎莎和王楚欽的比賽，打球很棒。」

他的事跡惹得內地網友們紛紛感嘆：「80歲正是闖的年紀啊」「看看人家這胳膊腿兒，人家才是年輕人」「好希望樊振東80歲了也能像爺爺一樣繼續打球」「大爺，收了你的神通吧」

張耀釗在記錄其他選手精彩的比賽瞬間（廣東體育）

作為祖籍東莞、工作生活在深圳的香港人，張耀釗是最典型的「大灣區人」。張耀釗向內媒感嘆，大灣區發展得實在太快了！無論是回東莞、往返深圳港澳，還是到廣州參賽，交通、通關等方面都十分便利，來到廣州參加全運會像是回了家！