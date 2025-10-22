上海女遊客丟手機　大馬青年撿拾歸還　因影片結緣促成跨國友誼

來自上海的袁女士近日在馬來西亞亞庇旅行期間不慎遺失手機，當地一群年輕人撿到後交還給她。後來，袁女士在手機相冊中發現兩段對方拍攝影片，「你的手機丟啦，我們幫你保管哦」，她將影片上傳至抖音，後來成功尋回對方，他們更就此展開了一段跨國友誼。



《新聞晨報》報道，袁女士介紹，事發當晚從拾獲其手機的男生Axel 口中得知，其手機遺留在酒店樓下的便利店內，「我就跑回去，但是其實當時是比較慌張，我跟我朋友兩個人去到便利店，他們坐在門口的桌子上，一群年輕人，但是因為我很慌張，所以我就說謝謝，然後我拿着手機就跑了，他們還遠遠地說take care」。

袁女士在馬來西亞亞庇旅行期間遺失手機，被當地一群年輕人撿獲。（影片截圖）

袁女士稱，她回到酒店後，對自己當下沒有感謝對方而後悔，結果她在手機相冊發現兩段對方留下的影片：「你的手機丟啦，我們幫你保管哦，等你找回手機，可以把這段影片發到中國的抖音上嗎?」

Axel 拍片讓袁女士將影片放在抖音上。（影片截圖）

袁女士將影片上傳至抖音，並配文詢問是否有人能幫忙聯繫上這群年輕人，竟獲網民回覆「那是我的朋友啊」，後來Axel 也現身評論區。雙方後來更再次約見，來自兩個國家的年輕人圍桌聊天、唱歌，成為了朋友。袁女士稱，真的非常驚喜這樣的事情發生在自己的身上，也非常喜歡這一段跨國友誼。

雙方後來再次約見，大家圍桌聊天、唱歌。（極目新聞）

雙方後來再次約見，大家圍桌聊天、唱歌。（極目新聞）