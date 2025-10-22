中國女遊客稱因衣着暴露在日本遭餐廳｢趕人｣　未吃完強行收走食物

去趟日本，本來想着開開心心吃頓飯，結果被店長當場趕？最近啊，隨着出境遊全面回暖，身邊好多朋友都跑去日本浪了一圈。畢竟離得近，機票便宜，購物、吃喝、拍照一條龍，體驗應該挺愉快才對。



可沒想到，最近居然有小夥伴在日本旅遊時，活生生遇到一場「掃興事」。事情發生在8月底，一個中國博主帶着閨密跑去神戶玩，順手去打卡了一家網上很火的泰國料理店「Baan Thai Market」。按理說，去日本吃飯大多數時候都挺舒服，服務熱情又細緻。但她們一進門，就被迎面劈頭蓋臉來了一句超級離譜的「開場白」：

夏天已經過了，你們不用裸着出來。

什麼玩意？人家當天穿的就是運動背心+長褲，放在任何一個地方都再正常不過。歐美遊客隨便一個吊帶、熱褲，遍地都是。你去原宿、澀谷街頭看看，穿得比她還涼快的比比皆是，店長怎麼不去勸他們？這話聽起來真的是又酸又陰陽怪氣。說白了，不是看不慣穿衣風格，而是看不慣人本身。

該涉事的泰國料理店，位於日本神戶。（ig@urarie83）

中國女遊客當日的衣著及更多相關照片：

更魔幻的還在後面。吃到一半，店長突然帶着員工衝過來，二話不說把她們的筷子搶走，盤子端走，飯菜全收，連句「您吃完了嗎」都沒有問。你說這是正常操作？不就是赤裸裸的「趕人」嗎！博主當場都懵了，結賬的時候問多少錢，店長還一副「愛答不理」的態度，讓她自己去看電腦上的金額。忍了半天的博主終於憋不住，直接反擊回去：

這麼好吃的菜，吃到一半就被強行收走，真的太可惜了！

店長聽完居然一愣，結結巴巴地說：

要不要我再給您做一份？

好嘛，真的是會裝，態度一百八十度反轉。但那一刻的體驗已經徹底毀了。

事後，博主去谷歌地圖上一搜，發現這家店的差評堪比長江水，滔滔不絕。大家的吐槽集中在同一個點：店長態度惡劣、區別對待、甚至有歧視。更騷的是，博主寫下的差評，後來居然還被店家刪了！這是什麼「霸總操作」？

這事傳出來之後，國內網友紛紛吐槽「日本人對中國人和歐美遊客是兩幅面孔」。而有意思的是，日本網友裏也有人站出來發聲。我隨便翻了下日本推特和點評區，大概能看到幾類評論：

「那個店長真的很沒禮貌，早就口碑很差了。」

「根本不是衣服的問題，只是因為是中國人就變臉。」

「三宮站那家分店的員工都挺好，不懂為什麼只有本店這麼惡劣。」

「歧視只會拉低國家形象，他完全沒意識到自己是在靠遊客吃飯。」



當然也有極個別陰陽怪氣的：「中國人總是覺得被歧視」，但評論區很快有人反擊說：「如果換成白人，他敢這樣嗎？」

真相不言自明。更倒胃口的是，幾乎同一時期，又有中國遊客在東京地鐵上被惡意騷擾。一位女生和媽媽在地鐵上好好坐着，結果突然有個日本女人直接一屁股坐到她身上，還當眾罵她們：

中國人不要來日本。

甚至豎中指，反覆挑釁。更戲劇化的是，對方的媽媽也加入戰場，不僅罵人，還翻找類似棍棒的東西，差點要動手。要不是博主她們正好到站下車，後果不堪設想。

看到這裏你是不是也冒火了？本來大家抱着愉快心情去旅遊，結果被這樣對待，真的是一盆冷水從頭淋下。

其實吧，大部分普通日本人還是挺客氣的，尤其是在服務業工作的人，專業素養通常也很高。你在便利店、車站問路，基本都能感受到他們的耐心。

但總有那麼一些人，骨子裏帶着優越感，一旦遇到中國人就切換「冷漠模式」，甚至擺出歧視的姿態。這種人不多，但一旦碰上，就會給人留下極其糟糕的印象。

說到底，旅遊是花錢買體驗，你掏錢不是去受氣的。遇到這種情況，能做的就是：

1. 證據留好，遇到歧視或騷擾要敢於錄像拍照。

2. 合理維權，可以直接在平台、谷歌地圖留差評，或者通過法律途徑維護權益。

3. 別怕事，但也別主動起衝突，畢竟身處異國，安全第一。



說真的，日本很多地方講究「服務至上」，結果被這些個別店家拉低了平均分。你說你一個泰國料理店，在日本開業，靠的還是外國遊客流量，結果還嫌棄顧客，這不純屬砸自己飯碗嗎？而且，搞「雙標」真的讓人反感。你要是統一嚴格要求着裝、禮儀，那大家也能理解。但只對中國人挑毛病，對歐美遊客就笑臉相迎，這種操作，咱只能送你一句：猥瑣的人，看誰都猥瑣。

