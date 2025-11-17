浙江驚現「可偷」甘蔗田成打卡點！　老闆20餘天狂賺6000元

浙江紹興新昌縣有農場主推出「可以偷的甘蔗田」，引發網民深夜前往，甘蔗田採用無人看守、自助付款的模式，20多天來已經有100多人付款，收入6000多元（人民幣，下同）。



「自助『偷』甘蔗，19點到5點，18元/根，甘蔗隨便吃！」。在這塊牌子旁邊，可以看到地裏的甘蔗已經成熟，地上放了一個微信付款碼，還有一把工具刀。這一消息在網絡上迅速走紅，引發網民前來爭相打卡。

負責人的社交平台發佈了可以「18元偷甘蔗」的視頻（抖音）

到了夜間，有很多人專程前來，手持鋤頭與削皮刀，在夜色中體驗「小時候想做卻不敢做的事」。短短20餘天，微信收款碼上的金額顯示，已收到了6千多元。

負責人王勇龍向內媒透露，「一個月前甘蔗熟了，我在短視頻平台發了相關推介視頻，有網友留言『好久沒體驗過小時候偷甘蔗的樂趣了，好想來一次』。這句話一下子給了他靈感，推出「自助偷甘蔗」活動。

活動一經推出，大量網民在王勇龍的社交平台發評論：「快加上一條，被老闆抓住，罰款30」「時不時地開着手電筒去巡視，刺激感拉滿」「我要帶着榨汁機過來」「我能不能來巡邏啊」。

網民們在負責人的社交平台出謀劃策（抖音）

從網友們發佈的視頻中可以看到，大家自帶的手電筒光柱在蔗葉間晃動，有人彎着腰選甘蔗，有人舉着工具刀小心砍伐，「偷」好甘蔗的人對着月光下的收款碼掃碼付款，大家玩得不亦樂乎。甚至還有人表態，「這次很好，下次再來偷」。

有網友提出：甘蔗賣18元一根太貴了。主人的回應是：甘蔗是用玫瑰酵素種出來的；如果覺得貴，可以免費吃。這一寬容的氣魄得到了網民們的讚賞。

地里僅剩小部分甘蔗還未被「偷走」（光明日報）

接下來，王勇龍計劃將這一模式拓展到其他作物，並打算擴大甘蔗種植規模。他說：「很多網友反映甘蔗不夠『偷』，明年我打算把甘蔗地擴大到兩三畝，還想嘗試開放自助摘藍莓和玫瑰的項目，讓大家在不同季節都能體驗採摘的樂趣。」