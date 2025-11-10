誤將有毒｢垂序商陸｣當人參生吃　浙江59歲男藥物中毒送院

據《富陽日報》報道，浙江富陽一名59歲男子感覺身體虛弱，一心想通過「食補」調理，他在農村老家發現一根酷似「人參」的植物，採挖回家後直接生吃，結果出現中毒反應。醫生解釋，該男子是誤食了全株有毒的「垂序商陸」，情況嚴重時會危及生命。



商陸在農村田間地頭十分常見，因其根莖肉質肥大，常被誤認成「人參」。（富陽日報）

59歲的白師傅（化姓）患有高血壓、糖尿病、腦梗死等基礎疾病，近期總感覺身體虛弱，一心想通過「食補」調理。此前回農村老家，在舊房子周圍，他發現一種根莖酷似「人參」的植物，未加思索便採挖回家，甚至沒做任何處理就直接生吃了半支。

急診。（富陽日報）

6個多小時後，白師傅突然出現腹部劇烈疼痛，隨後頻繁嘔吐，臉色蒼白，精神萎靡，家人立即將他送至醫院急診。接診醫生韓峰詳細詢問病史後，初步判斷為藥物中毒。醫生進一步檢查發現，白師傅不僅出現急性胃炎、細菌性感染，還引發了藥物性心肌損傷，病情十分危急。醫生迅速對症治療，白師傅的病情才逐漸穩定。

接診醫生韓峰。（富陽日報）

醫生鑑定，白師傅誤食的「土人參」實為全株有毒的垂序商陸，其根部、葉子及未成熟果實均含有商陸皂苷，如過量服用可能會引發中毒反應，出現噁心、嘔吐、腹瀉、心率加快等症狀，嚴重者會出現瞳孔散大、血壓下降、呼吸衰竭等情況，甚至危及生命。

商陸的果實。（富陽日報）

韓峰解釋，商陸在農村田間地頭、房前屋後十分常見，因其根莖肉質肥大，常被誤認成「人參」，它的葉子易被當作莧菜，果實還可能被當作野果誤食。

據報道，通過外觀、橫切面和口感能區分商陸與人參：人參：鬚根多、外皮灰黃色且有粗橫縱褶紋理，橫切面呈菊花心紋，味微苦帶甜；商陸：鬚根少、外皮土黃色有橫向凸起皮孔，橫切面是同心環紋（又稱羅盤紋），初嘗微甜，但久嚼有麻舌感。