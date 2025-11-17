重慶北高鐵站女童跌落月台縫隙 家屬跪地喊｢救命｣ 官方：已獲救
撰文：鄭寧
出版：更新：
11月15日，有網民發影片稱，一名8歲小童跌落高鐵月台縫隙，小童家屬跪地大喊「救命」，引發關注。
影片中，一位穿着白色衣服的女性正趴在高鐵地面上大喊「救命救命」。據網民稱，當時是上午7點多，高鐵在重慶北站停車時，一名8歲小童在下車時跌入列車與月台縫隙中。現場工作人員勸孩子家屬，「不要下去，有工作人員處理」。
所幸小童成功獲救，重慶北站地區總管局表示，「小孩救上來了，此事由車站處理」。不過有民眾質疑，高鐵車廂與月台之間的縫隙是否過大。而這已非首次有小童跌入月台縫隙中。今年6月，深圳北站有一名女童跌落進月台縫隙中，經現場多人幫後救出。2024年12月，南寧一名2歲幼童乘車時，不慎踩進月台縫隙，警方與列車工作人員飛奔救出孩子。
據悉，內地高鐵站台在進行軌道維修或者天氣熱脹冷縮影響時，會令月台與車廂之間的距離發生輕微變化。「上海土木工程學會」科普稱，月台縫隙最小水平距離為1750毫米。
