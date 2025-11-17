河北某村驚現「抽水吸金」　村民盜抽地下水提煉黃金致水資源耗竭

河北省青龍滿族自治縣涼水河鄉清河沿村近期被曝存在大規模私採地下水「抽水吸金」現象。《新京報》報道，當地村民通過打深井抽取地下水，利用活性炭吸附方式提取黃金，不僅造成地下水資源嚴重消耗，更可能引發重金屬污染等生態風險。



河北青龍滿族自治縣涼水河鄉清河沿村。（新京報）

青龍滿族自治縣人民政府網站顯示，當地礦產資源豐富，黃金探明礦脈300餘條，年產黃金近3萬兩，為國家「萬兩黃金縣」之一。而清河沿村地下水中能提煉出黃金的現象，主要與當地早年採用堆浸法開採金礦有關。據了解該村曾有一處金礦，在2007年停止開採前，使用含氰化物的藥劑噴淋礦石的方式提取黃金，這種方法可能導致含金溶液滲入地下水系或通過廢棄礦石持續反應。

位於清河沿村的一處金礦，十多年前已停止開採。（新京報）

儘管金礦已關閉，但尾礦和廢液處理可能未達標，造成金元素殘留。2018年曾有村民通過抽取礦洞積水並用活性炭吸附提取黃金的案例，在該案中，偵查機關當場查獲村民吸附黃金的活性炭，經檢測活性炭內所含1310克黃金，2018年9月19日市場價為340600元。此後，部分村民開始在自家打井嘗試類似方法獲取黃金。

據報道，清河沿村部分村民在自家庭院中打井設桶，將地下水抽入裝有活性炭的鐵桶中吸附金元素，廢水直接排入河道，而更換下來的活性炭經焙燒等工序處理後，就能提煉出黃金。當地村民將這一過程，稱之為「抽水吸金」。

有村民表示，現在一年最少賺2、30萬元，大戶都賺上百萬元。以前金價比較低的時候，村民核算下成本，發現並沒有賺到多少錢，所以參與的村民就比較少，現在很多外出務工的村民也紛紛回到村裏淘金，並且隨著期金價持續上漲，「抽水吸金」的現象愈演愈烈。

清河沿村一戶村民家用於「抽水吸金」的鐵桶。（新京報）

需要注意的是，這種「抽水吸金」行為已對當地水資源造成嚴重影響。由於大量抽取地下水，枯水期已有50多戶村民水井乾涸，需要從外部運水維持日常生活。中國礦業大學（北京）能源與礦業學院教授王炳文表示，過量開採地下水還會導致地下水位下降，輕則使地表出現裂縫、泉水斷流，重則引發地面沉降。

當地鄉政府曾發佈一份《告知書》，呼籲村民停止「抽水吸金」，不過實際效果有限。（新京報）

此外，北京林業大學生態文明研究院副院長、生態法研究中心主任楊朝霞表示，以煉金為目的抽取地下水且年抽水量達十餘萬噸，超出《中華人民共和國取水許可和水資源費徵收管理條例》中規定設置的取水上限，該行為可能涉嫌多重違法，若造成生態破壞或情節嚴重，還可能觸犯《中華人民共和國刑法》構成非法採礦罪。同時，大量抽水導致其他村民生活用水困難，屬於民法上的侵權行為。行為人因此可能同時面臨行政處罰、民事賠償及刑事追責。