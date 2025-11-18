未請假離校回家探病母遭高校輔導員責怪要求處分　22歲女跳河輕生

周二（18日），來自陝西安康的許女士在網上發出求助信息，稱其在西安培華學院漢語言文學專業就讀的女兒陳某某，於今年10月15日回家探望她時，因未履行請假手續，被輔導員冉某某要求立即返校並接受處分。隨後，陳某某在返校途中選擇跳河輕生。



許女士透露，女兒今年22歲，正準備大學畢業。當天，陳某某從西安回家時告訴母親她想與她談一件事情，但最終沒有說出具體內容。

根據當天陳某某與冉某某的微信聊天記錄。兩人在早晨六點左右加為好友，陳某某發消息道：「（輔）導員您好，非常抱歉。因母親生病今天無法參加招聘會。我目前正和家長在一起，情況他們也都了解，如果需要核實，我家人可以隨時與您通話溝通。給您和學校工作添麻煩了，懇請諒解。」隨後，冉某某回應「誰允許你出了校門不請假」、「誰允許你不返校的」等話語，並要求陳某某立即返校，「立刻，馬上，現在返校來領處分，讓你家長立馬給我打電話」。

陳某某生前照。（紅星新聞）

當天上午10時32分，陳某某發送了信息，「你真的好討厭」、「我好不容易鼓起了勇氣，你為什麽要無情的打破」。冉某某則回應道：「你不請假私自外出？是我的問題？還是我說你哪句說錯了？你可以討厭我，但請你遵守學校的規章制度。把你的離校手續盡快發我。」

在未得到回應後，冉某某再發消息表示，作為大四學生，無故外出不請假應該向其家長解釋，並主動提出如有問題可以更換輔導員，「你是大四不是大一。有任何事情可以請假而不是私自跑出去。對不對？我沒有不給你批假也沒有不讓你回去看你媽媽，你自己跑出去你的安全誰負責？你加果不喜歡我，不想和我溝通，可以給你更換輔導員」。

陳某某與冉某某在微信上爭執。（紅星新聞）

許女士表示，在收到女兒的消息後，她立即撥打了冉某某的電話解釋女兒回家的原因。然而，陳某某還發給母親最後的留言：「媽媽，對不起，我真的堅持不住了，請不要為我傷心，你可以怨恨咒罵我，但請不要累及自身，照顧好自己的身體。再見，願我的母親我很好的家人，餘生平安喜樂，事事順遂。」隨後，許女士失去了與女兒的聯繫。

陳某某發給母親最後的留言。（紅星新聞）

21天後，陳某某的遺體在當地河中被發現。許女士透露，她們曾與西安培華學院進行過溝通，但對方認為陳某某的輕生與學校無關，只願意支付5萬元人民幣的人道主義費用，這讓家屬難以接受。

當日，內媒致電涉及此事件的輔導員冉某某，對方表示，包括學校的領導和公安都已了解情況，具體問題可以詢問學校的校領導，因為他無法再多談。

隨後，記者試圖聯繫西安培華學院的相關負責人藍某，但電話無人接聽。安康市旬陽警方調查後確認，陳某某的死亡為自殺，並已排除刑事案件。據了解，事後校方曾派人前往陳某某的家中商討後續事宜，但因賠償問題雙方未能達成一致。