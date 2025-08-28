南京大學女教師離世年僅33歲　23年從美歸國　網傳｢個人原因輕生｣

南京大學女教師東思嘉離世，終年33歲。



南京大學女教師東思嘉離世，終年33歲。（網上圖片）

公開資料顯示，東思嘉1992年3月生於江蘇徐州，2010年考入南京大學地質學基地班（地球化學專業），本科期間所有課程學分績點位列地球科學與工程學院2010級第一。

2014年本科畢業後，東思嘉遠赴美國南加州大學地球科學系攻讀博士學位，2019年順利畢業；此後又在加州理工學院從事了三年博士後研究。主要研究方向為海洋碳封存、溶解動力學、礦物界面反應。

2023年，東思嘉拒絕導師挽留，歸國任職，其後入選江蘇省「青年科技人才托舉工程」，被南京大學稱為「地學鴻雁」。

東思嘉。（網上圖片）

東思嘉。（網上圖片）

據內媒報道，東思嘉第一作者論文《通過加速船載石灰石的風化進行二氧化碳封存的可能性》致謝中，團隊合作人員悼念了東思嘉，「我們失去了我們的朋友和同事東思嘉，我們將此文獻給她，願她的精神能夠像激勵我們一樣激勵他人。」

對於東思嘉離世的相關情況，南京大學能源與資源學院工作人員則表示「不清楚」，東思嘉的家屬亦未有說明原因。不過，有網傳消息稱為「個人原因輕生」、「抑鬱症」等，惟未能得到證實。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線：18288