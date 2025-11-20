深圳開往重慶列車將中途停站292分鐘？網民：出來旅遊的都被嚇壞

針對D4982次列車在懷化南站深夜停留近5小時引發的熱議，廣鐵集團發佈情況說明稱，此次長時間停靠是為「避讓」線路設備維修天窗期，以確保行車安全。



有網民反映，11月21日由深圳北開往重慶西的D4982次列車，深夜00:08抵達懷化南站，將在該站停留292分鐘（4小時52分），凌晨5時再出發。

該趟列車晚上7時從深圳出發，次日早上10時許達到重慶，共運行15小時14分，其中在懷化南站停留時間占了約1/3。292分鐘的停留時間，該話題衝上11月18日的熱搜榜，引發網民關注和討論。

事發車次（南方都市報）

11月18日，廣鐵集團廣九客運段武廣車隊官方微博發佈關於「D4982次列車在懷化南站長時間停靠的情況說明」稱，由於該趟動臥列車到達懷化南站時間為凌晨0時08分，正好與該線路區段設備維修封鎖天窗時間相衝突，需在懷化南站停靠292分鐘，等到封鎖天窗作業結束、線路檢查正常後，於凌晨5時繼續開行。

微博@廣鐵集團廣九客運段

對此，網民紛紛表示「能理解」、「停車待避沒有什麼稀奇的」、「線路安全更重要，「就當是睡個好覺」。另外，由於很多乘客在購票時並沒有提前得知列車會在懷化南站停留如此長的時間，直到上車後才發現這一情況，因此也有不少網民吐槽到，「花動車的錢體驗普快硬座」、「好不容易出來旅遊的估計都被嚇壞了」。

此外，鐵路部門也溫馨提示，除每周五至周末增開的D4982次動臥列車外，深圳至重慶區間每日早中晚不同時段均有高鐵列車開行。廣大旅客可根據自身需求，主動規避高風險車次，選擇乘坐適合自己出行的列車，實現安全與體驗的雙贏。