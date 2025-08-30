女子動車上除鞋疑因腳潰爛發臭　鄰座女提醒竟被罵「閒事管得寬」

據一名內地網民報料，8月28日晚一名女乘客搭乘從廣州白雲站乘坐的D192次動車，上車後坐到該網民旁邊空位，隨後脫鞋把腳放座位上，該網民表示「氣味難聞，實在受不了」，更稱該女子腳上似有潰爛、貼著創口貼（膠布），便建議該女子「能不能把鞋穿好」，豈料該女子竟惱羞成怒辱罵該網民「閒事管得寬」，兩人在車廂內發生爭執。



28日晚一名女乘客搭乘從廣州白雲站乘坐的D192次動車，隨後脫鞋把腳放座位上。（影片截圖）

鄰座提醒除鞋女卻反而被辱罵。（影片截圖）

最終，列車員將該名女乘客帶至另一車廂並重新安排座位。該網民受訪時稱，「她腳很臭，我有點受不了，就說美女能不能把鞋子穿好，她就追著我罵。還叫我滾」。該網民也表示，自己決定把影片發出來，「就是要道德譴責一下這個女的」。

官媒：內地「灰色」不文明行為讓很多乘客深感無奈

官媒《法制日報》指出．內媒近年來，火車出行中的不文明現象頻頻發生。然而，並非所有不文明行為都能得到及時制止或懲處。那些介於擾民與違法之間的「灰色」不文明行為，常常被「高高舉起，輕輕放下」，這讓很多乘客深感無奈。

《法制日報》提到，相關部門需建立更有效的旅客不文明行為記錄和懲戒機制，為車廂管理提供明確依據。

目前，中國對於火車乘客行為的管理多側重於對危害公共安全和運營秩序行為的處理，主要依據有民法典、治安管理處罰法、《鐵路安全管理條例》等法律法規。

而對於一些「危險系數」低、「擾民程度」高的乘車不文明行為，還缺乏相應的治理規則。為此，可以考慮細化完善部門規定，健全旅客乘車不文明行為認定和懲戒機制，將影響公共秩序、破壞乘車環境的「灰色」不文明行為與鐵路徵信掛鈎，清晰界定乘車行為邊界，提高違規成本，以規則機制倒逼旅客提升素質，養成文明乘車習慣。

網民點睇：

列車員除了調座位啥作用也沒有，這就是變相的縱容。

可能這女的腳有某種疾病或者傷，傷口不能悶在鞋里，需要透氣。大家應該體諒一下。

要明確一些公共場所的不文明行為，對這些行為不光要譴責，必要時還要處罰。

這種就沒人能管管嗎？有次坐高鐵，一排五個座位，其餘四個人都脫鞋了，有的放小桌板上 有的踩座位上，真給我看嘔了，工作人員來來回回好幾趟 看到了也不管，真無語。

