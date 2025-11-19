新東方俞敏洪南極旅遊致信員工惹議　李陽狂轟：建議向馬斯克學習

11月16日，新東方董事長俞敏洪在南極的旅途中，發佈了32周年內部慶祝信引發員工吐槽登上微博熱搜。18日，「瘋狂英語」創始人李陽在社交平台公開喊話俞敏洪，「別灌雞湯，一句雞湯給員工100元（人民幣，下同）」。



綜合內媒報道，11月16日，新東方迎來成立32周年，創始人俞敏洪身處南極向全體員工發出一封全員信，信中提到：「此刻，我正站在南極的冰雪世界中。四周是浩瀚的潔白、翡翠般的冰山和無邊的寧靜。」事件迅速引發爭議，有網友調侃稱：「員工在加班，老闆在南極。」

據內媒報道，有新東方教育版塊員工透露，紀念日當天仍在上完課後連夜加班做續費方案，看到信中對南極風光的描述「只覺得諷刺」。還有一些員工在社交媒體上表示「無法共情」。

俞敏洪的祝福信。（上游新聞）

隨後，俞敏洪更是連發10條南極游影片，據報道，俞敏洪南極旅遊所乘坐的「夏古號」郵輪在某旅行平台，29天28晚航線，一人入住的價格約為148萬元。

俞敏洪南極旅遊所乘坐的「夏古號」郵輪價格。（截圖）

「瘋狂英語」創始人李陽拍影片建議俞敏洪，「放下高大，不要給員工灌輸心靈雞湯，還不如一句雞湯給員工100塊錢」，更是質疑新東方沒有貢獻。

李陽還提醒俞敏洪要了解人性，並建議他向馬斯克學習，「馬斯克在車間在生產線旁邊睡了三年才有了今天的馬斯克帝國。」

李陽在個人平台的發佈影片抨擊俞敏洪（抖音）

俞敏洪則在個人賬號發佈影片疑似回應事件稱，「新東方將會成立專門的青少年探索中心，帶領孩子們探索大自然，專門針對青少年的南極考察之旅，也有望在明年冬天開啟」。