「教科書式」自救！雲南女車內遭持刀搶劫　派出所前故意追尾脫險

近日，雲南大理市上演一幕「教科書式」自救，一名董姓女子在車內遭徐某某持刀搶劫，董女雖然驚慌失措，仍主動配合，並在駛至當地派出所門前道路時故意駕車追尾前方車輛而下車，機智脫困。雲南大理市檢察院依法對徐某某持刀搶劫案提起公訴，法院以搶劫罪（未遂）判處徐某相應刑罰。



案情指，徐某某因經濟拮據萌生搶劫意圖，並在工作途中偶遇駕駛豪華轎車的董女，遂認為對方肯定家境優渥，決定搶劫，隨後駕車一路尾隨董女車輛進入小區停車場進行踩點、蹲守。

案發當日，徐某某持事先準備的刀具再次潛入董女士居住小區，提前藏匿於董女車後，伺機搶劫。在被害人上車時，徐某某趁機拉開車輛後車門進入車內，以勒脖、持刀威脅的方式向其索要財物，造成其輕微傷。

此時，董女驚慌失措，主動配合徐某某搶劫要求，並以取現為由將車輛駕駛至當地派出所門前道路時，故意駕車追尾前方車輛引發糾紛後趁機下車求助，機智脫困。徐某某見狀倉皇逃離，後被公安機關迅速抓獲到案。歸案後，徐某某對自己的搶劫行為供認不諱，坦言一時糊塗犯下大錯，追悔莫及。

檢方表示，徐某某以非法佔有為目的，持刀採取暴力、脅迫手段劫取他人財物，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》搶劫罪規定。儘管徐某某因被害人及時自救逃離而未能搶得財物，造成被害人輕微傷未達輕傷以上後果，根據司法解釋的規定系犯罪未遂，但搶劫罪作為嚴重危害社會治安的暴力犯罪，即便未實際獲取財物、未造成輕傷以上後果，也應當依法追究刑事責任。徐某某無視他人人身財產安全，持刀作案的行為具有嚴重社會危害性，其結局可謂「可惡又可悲」，也使得自己身陷囹圄，付出了沉重的法律代價。

《中華人民共和國刑法》第二十三條明確，已經著手實行犯罪，由於犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。對於未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。第二百六十三條以暴力、脅迫或者其他方法搶劫公私財物的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；有下列情形之一的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑， 並處罰金或者沒收財產：（一）入戶搶劫的；（二）在公共交通工具上搶劫的；（三）搶劫銀行或者其他金融機構的；（四）多次搶劫或者搶劫數額巨大的；（五）搶劫致人重傷、死亡的；（六）冒充軍警人員搶劫的；（七）持槍搶劫的；（八）搶劫軍用物資或者搶險、救災、救濟物資的。