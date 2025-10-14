蔚來ET7電動車大理景區外起火 事前未有碰撞 一家四口及時撤離
撰文：林芷瑩
出版：更新：
10月13日，一輛蔚來ET7電動車在雲南大理一景區外起火，幸車上4人及時下車撤離，無人傷亡。有政府部門工作人員表示，車輛起火前未發生碰撞。
《澎湃新聞》報道，雲南大理市喜洲古鎮北門停車場出入口外面，一輛蔚來ET7 電動車起火後燃燒猛烈，並產生大量濃煙，副駕車門處於打開狀態。
有目擊者稱，司機一家四口從外省到大理喜洲古鎮遊玩。當日下午3時18分，蔚來ET7 電動車司機開車經過停車場外路口時，突然傳出一聲巨響，察覺不妥後馬上停車，及時讓車上的兩名長者和一名孩子離開。他們下車後車輛開始冒煙，並瞬間起火，幸4人沒有受傷，車門也能正常打開。
《江南都市報》報道，喜洲古鎮景區停車場負責人介紹，起火地點距離停車場約300米，車輛是外地車。景區工作人員介紹，當時蔚來ET7 電動車正處於岔路口，看到車輛冒煙後，附近執勤的輔警立即向司機大叫，所有人下車後，車輛開始着火，隨後消防救援人員趕到，很快便撲滅火勢。
據當地政府部門工作人員介紹，事發前車輛並未發生碰撞事故，起火時司機不在車上，未造成人員傷亡。
一位權威部門人士表示，消防救援部門接警後，立即調派喜洲站出動1車7人前往處置，下午3時22分到場處置，3時51分將現場明火撲滅，5時09分喜洲站處置完畢，無人員傷亡。據大理市喜洲消防救援站，蔚來ET7 電動車火勢撲滅後，車主自行聯繫汽車廠商拖走檢修。
