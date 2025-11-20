2026屆內地大專院校畢業生預計1270萬　再創歷史新高

據央視周四（20日）報道，2026屆中國大專院校畢業生規模預計1270萬人，同比增加48萬人，再創歷史新高。有輿論認為，這反映就業形勢更加嚴峻。9至11月，教育部在各地高校舉辦「金秋啟航」校園招聘活動，匯集超過1200萬個就業信息。



教育部部署各地各高校展開「2026屆高校畢業生就業擴容提質行動」，圍繞推進促就業政策落實、加力穩崗拓崗、支持創業帶動就業、深化產教融合供需適配、抓實重點群體幫困保障等方面持續發力，促進高校畢業生高品質充分就業。

同時，秋季學期以來，教育部指導各地各高校展開2026屆高校畢業生「金秋啟航」校園招聘月系列活動，匯集並提供逾1200萬個就業崗位訊息。同時，健全快速回應市場需求的人才供給機制，指導高校根據產業需要，再增設一批「微專業」和職業能力培訓課程，幫助畢業生快速提升就業能力。

另據教育部消息，11月5日，北京舉行高校畢業生就業工作座談會，國家發改委、工信部、財政部、人社部、國務院國資委、地方政府、國有企業、民營企業、招聘機構和高校有關負責人作交流發言。會中，教育部黨組書記、部長懷進鵬要求，圍繞2026屆高校畢業生就業工作，要加快教育綜合改革，準確研判形勢，明確促就業工作方向，著力推動崗位擴容、服務提質、機制升級，促進高校畢業生高品質充分就業。

他還表示，企業要著眼做好今後一個時期的高素質人才儲備，勇擔社會責任，擴大高校畢業生招聘規模。招聘服務機構要與教育系統密切配合，助力就業服務優化升級。

此外，新華社周一（17日）報道，人力資源社會保障部黨組書記、部長王曉萍指出，未來5年高校畢業生數量會繼續增加，人社部將多措並舉拓寬高校畢業生等青年市場化社會化就業管道，強化擇業和用人觀念引導。激勵各類人才下鄉服務和創業就業。