實習生出差抽中3000元顯示卡屬公司財產？拒絕上交後竟被迫離職

近日，上海某公司實習生小金（化名）在出差參加行業路演時，參與面向個人的集章抽獎活動，幸運抽中一張GeForce RTX 5060顯示卡。隨後，公司以「代表公司參加、費用由公司承擔」為由要求其上交獎品。在多輪溝通後，公司雖未強行索要，但小金卻在人事部門的暗示下主動提交了離職申請。



據《紫牛新聞》11月20日報道，實習生小金於8月底入職上海某公司。11月14日，他受公司委派前往蘇州參加一場由英偉達（NVIDIA，又稱輝達）主辦的路演活動。活動現場設有面向所有現場觀眾的集章抽獎環節，規則明確注明「每人限領一張集章卡」。

活動間隙，小金自行領取集章卡並在工作之餘完成了蓋章。在隨後的抽獎中，他幸運地抽中了一張市場價約3000元的GeForce RTX 5060顯卡。然而，這份喜悅轉瞬即逝。隨行同事先是私下建議他將顯卡賣掉分錢，在小金表示希望自用後，事情迅速升級。

現場的集章抽獎卡及活動規則（紫牛新聞）

當晚，該同事通過資訊與電話告知小金：「你是代表公司參加活動，出行費用由公司承擔，這個顯卡理應屬於公司財產」，並聲稱「財務已經知道」，要求他週一將顯卡帶回公司。

「這是我人生中中的第一個大獎，我非常在意。」小金告訴記者，更讓他感到被「套路」的是，週一他親自向財務部門核實，發現對方對此事毫不知情。

此後，公司高層介入，為此事專門召開了兩次會議並與小金進行了多輪「約談」。儘管公司最終未強行索要顯卡，但在最後一次人事溝通中，他被委婉告知「事情鬧得比較僵」，建議他「找找別的公司」。深感去意已決，小金於11月19日晚提交了離職申請。

小金提供的與公司人員的聊天記錄（紫牛新聞）

對此，網民紛紛表示，「憑運氣中的獎，憑什麼充公？」並調侃道「如果抽中罰款5萬，公司是不是也替你交？」

從法律視角來看，根據《民法典》及相關法律原則，獎品歸屬取決於抽獎行為是否屬於職務行為。若員工參與抽獎是受公司明確指派（如書面授權），或獎品是主辦方明確贈予參會企業的商務贈予，獎品可能歸公司所有。但在多數因公出差抽獎案例中，若抽獎活動面向現場觀眾個人，中獎具有偶然性，且員工在工作間隙自願參與，通常視為個人行為，獎品應歸個人所有。

例如，2017年《新華日報》曾報導一類似案例：員工代公司出席晚宴抽中3000元現金，法院最終判決獎金歸員工個人所有，理由是抽獎是舉辦方與「到場觀眾」的互動，與公司作為被邀請方的身份無關。除非公司能證明員工參與抽獎是受指派的職務行為，否則獎金應歸屬個人。

此前的媒體報道

唐泰律師受訪時表示，在本案中，抽獎活動明確面向「現場觀眾個人」，中獎具有高度偶然性。員工在工作間隙自願參與，通常被視為個人行為。他同時建議，員工遇到此類情況應保留好抽獎規則、中獎憑證等證據，並通過理性溝通或合法途徑解決爭議。