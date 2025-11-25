男子小鵬汽車試駕被感應門夾腳　店員反要求賠償：你不來門就不壞

近日，海南一名男子在小鵬汽車4S門店試駕，期間他的腳被門店自動感應玻璃門夾住，明明受傷的是他，卻被門店店員以「你的腳夾壞了我們的門」為由，要求賠償損失並道歉。男子憤怒之餘，將溝通錄音和經過發布到社交媒體，引來大批網友討伐小鵬汽車。



這名男子稱，事發當日，店員引導他去門口看試駕車，可惜車被別人開走了，隨後轉身返回店內時，感應門突然自動合攏，夾到他抬起來的腳，導致門體脫軌，玻璃邊緣破損。儘管發生意外，男子還是加了店員微信，並約定下次試駕。但離店不到10分鐘，他就陸續接到店員五六個電話，要求返回門店協商賠償。



海南一名男子在小鵬汽車4S門店試駕，期間他的腳被門店自動感應玻璃門夾住。（當事人抖音截圖）

店員在電話中稱，「門是你沒有走出去，然後要拐進來，你的腳夾到這個門了」。男子聽完反駁指，「是門夾到我的腳，不能說是我的腳夾到門」，但店員依然強硬輸出，「如果你沒有來我們店，那這個門也不會壞」，又譴責男子不負責任，「你這邊連一句抱歉都沒說，我們也沒有叫你賠償，只是叫你過來聊一下」。

這段錄音在網上曝光後，立即引發公憤，不少網友吐槽店員的神邏輯，認為4S店處置不當，更有人沖到小鵬直播間，發表「不敢去試車了」、「店大欺客」、「腳夾門」等諷刺言論。

隨著事件發酵，小鵬汽車官方最後出面道歉，也表示已對涉事員工作出頂格處理（解除勞動合同），對門店店長進行處罰，同時會加強對全國門店銷售人員的培訓管理工作。