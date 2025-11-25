中日交惡　在日中文導遊工作銳減：下個月要帶的大陸團全取消

中日關係連日來持續惡化，中國外交部和中國駐日本使領館先後提醒中國公民近期避免前往日本，日本旅遊業受到衝擊。有在日本從事導遊工作的人士稱，來自中國大陸的大型旅行團幾乎全部取消，遊客明顯減少。



據《日本廣播協會》報道，超50萬張中國赴日機票被退訂，中國赴日團體遊出現大面積取消，日本部分酒店和旅遊景區的營收出現明顯下滑。

日本酒店經理坦言，中國遊客減少給酒店造成極大損失（央視新聞）

北海道地區札幌市的一家酒店工作人員反映，「自本月14日以來，中國遊客的住宿訂單就開始接連取消」。據該酒店統計，截至19日，取消的訂單已涉及約20晚住宿。

另外一家以中國遊客為主要客源的國際旅行社在今年的預訂量已銳減80%。

大量飛往日本的機票被取消（央視新聞）

綜合內媒報道，在日本從事導遊工作的王先生稱，日本當前正值賞楓旺季，但來自中國的大型旅行團幾乎全部取消，遊客明顯減少，酒店和民宿很少能接待到中國客人。

旅遊業的同行們都表示中國遊客在減少，大部分導遊暫時放下了帶團工作，開啟了「小長假」。

11月的日本（央視新聞）

無獨有偶，在日本四國地區擔任中文導遊的周女士也遭遇了同樣的旅遊困境。她坦言，隨着赴日遊客減少，日本的旅遊業收入或將會回到疫情時期。

「紅葉季本是一年中最忙的旺季，但現在下個月的兩個大陸團全取消了，同行碰面都在問『你的中國團還在嗎？』」周女士說，「原本以為會在紅葉季賺到更多錢，現在不確定。」

11月正值日本楓葉季旅遊旺季（視覺中國）

在日本的中國人開始陸續回國（瀟湘晨報）

赴日遊降溫之下，多國正趁機開啟「搶客模式」。航司迅速調配運力，轉向韓國、俄羅斯、東南亞等航線，「去哪兒旅行」數據顯示，11月中旬後首爾躍居中國出境遊搜索量榜首，韓國成為最熱門目的地。

此前報道，中方外交部於11月14日發佈安全提醒，明確建議公民避免赴日。11月20日，中國國際航空宣佈削減多條赴日航線班次。11月24日，12條中日直飛航線已取消全部航班，更多中日航線則在陸續減班或停售。