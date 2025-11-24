高市｢講了不該講的話｣　牛彈琴：王毅警醒日本面臨｢再清算｣風險

具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」今（24）日發表評論文章，指中國近期對日本的外交警告「正在升級」，並形容相關表態「很不一般」。文章指出，外長王毅23日在與中亞三國外長舉行戰略對話後接受內地媒體採訪，針對近日中日摩擦作出強硬回應，引發外界關注。



「牛彈琴」表示，多家外媒之所以高度重視此次談話，是因為王毅兼具「曾任駐日大使、知名日本通、現任中國最高外交官」三重身份。文章指王毅最新談話「很嚴厲很坦誠」，並以「一針見血、義正辭嚴、語重心長、擲地有聲」四個成語形容其措辭。

文章接續整理五句值得關注的關鍵表述。首先，文章引述王毅說法，「在今年這一關鍵年頭，日本最應該做的是，深刻反省當年侵略殖民台灣的歷史，深刻反省軍國主義犯下的戰爭罪行，在台灣和歷史問題上遵規守矩、謹言慎行」，強調今年為抗戰勝利80周年，日本「把當年『竊取』的台灣歸還中國」，是其作為戰敗國「必須持續遵守的國際義務」。

10月27日，外交部長王毅在北京舉行的藍廳論壇開幕式上發表講話。（Reuters）

其次，王毅批評日本首相高市早苗近日相關表態，稱「但令人震驚的是，日本現職領導人竟然公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，講了不該講的話，越了不應碰的紅線。」文章形容，北京方面對此「大吃一驚」。

第三句涉及中國反制立場。王毅表示，中方必須予以堅決回擊，這既是維護中國的主權與領土完整，也是捍衛用鮮血和生命換來的戰後成果，維護國際正義和人類良知。王毅並強調，中國人民「愛好和平、親仁善鄰」，但在主權議題上「絕不會有任何妥協退讓」。

二十國集團（G20）峰會11月22日起在南非約翰內斯堡舉行，大合照環節時，高市早苗和李強均站在前排，中間隔了三個人，分別為歐洲理事會主蓆科斯塔（Antonio Costa）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和印尼副總統吉卜蘭，李強與高市早苗拍照後各自離開，未有交流。（Reuters）

其四，王毅引用中日間既有共識，指日本政府在中日四個政治文件中已就台灣問題作出鄭重承諾，具有國際法效力，沒有任何模糊、曲解的空間。無論日本哪個黨派、哪個人執政，都必須恪守。人無信無以立身，國無信無以立世。文章稱，此番言論是針對日本方面稱「中國小題大做」的說法。

第五句則被視為最強烈警告。文章特別點名，王毅言及「中方敦促日方早日反思改錯，不要執迷不悟。如果日方一意孤行、一錯再錯，一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算，都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃」。文章認為，這句話等同提醒日本將面臨「再清算」的風險。

日本《產經新聞》11月14日報道，高市內閣不但加快制定更具擴張性的防衛戰略，還計畫將自衛隊「軍銜」名稱改回軍國主義時代的「大將」、「大佐」、「大尉」。(Getty)

「牛彈琴」評論指，高市早苗突破外交慣例、暗示武力介入台海，已造成「無法彌補的巨大傷害」，並「事實上徹底破壞了中日關係改善的勢頭」。文章分析後續可能演變為三種情形，包括收回言論、保持沉默但不道歉，或進一步發表更具挑釁性的舉動。

同時，文章也援引日本前首相石破茂近期公開發言，提醒高市早苗「外交絕非『過一時嘴癮』，也不能『只要支持率上升就好』」。石破茂直言，日本前首相田中角榮1972年訪華，實現日中邦交正常化。自那時起，歷屆日本政府始終小心翼翼地維繫著日中關係，呼籲現任政府「秉持極度審慎的態度處理」。

文章最後指出，中方雖「滿懷憤怒但保持清醒，堅決反制但也保持克制」，但若日本「一條道走到黑」，不排除中國將推出更多反制措施，「我們也都是在見證歷史」。