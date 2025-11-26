湖南男子夜盜300萬黃金拒歸還　聰明狗狗吠叫助警速破

央視新聞報道，今年２月，湖南發生一宗黃金大劫案，一名男大盜趁著夜黑風高潛入一間金店，盜走價值約300萬人民幣的金飾。雖然不到6小時落網，但他拒開「金口」，不願向警察透露黃金藏匿地點。而警察搜尋黃金期間，發現一只狗狗似有靈性長時間吠叫，最後順著這條線索，在郊外隱秘地找回所有黃金。



多虧狗狗提供線索，警察最後找回丟失黃金（央視圖片）

報道稱，這名男大盜撬開金店門鎖，拿走店內170多件、價值近300萬元的黃金，隨後溜之大吉。但百密終有一疏，他不慎將手機遺漏在現場，也正因如此，警察才迅速將其抓捕歸案。

監控畫面拍下男子在盜黃金。（央視圖片）

但警方沒想到，男大盜落網後，既不承認犯罪，也拒絕透露黃金的藏匿地點。警方推斷，他盤算，只要警察找不到贓物，就算最後要坐牢，那服刑結束後，他依舊可以將黃金據為己有。

随着搜查陷入停滯，警方發現，男大盜曾在一處偏遠郊區的養雞場有過長時間停留，剛好養雞場安有監控。監控畫面顯示，案發時，一隻狗狗忽然在畫面中竄動，並留下長時間的吠叫聲。另外，警察亦察覺，當他們站在養雞場附近，狗狗會一直叫，似乎在釋放信號，而離開養雞場一段距離後，它就不叫了。

養雞場的狗狗（央視圖片）

基於這些線索，警察懷疑男大盜很可能將黃金藏匿在養雞場附近，遂派出大量人手，地毯式搜索附近所有區域，最終在一塊不起眼的大石頭下發現失竊黃金，成功破案。