警長呃保險公司300萬佣金｜廉署通緝2名永明金融前保險員　涉21罪

廉政公署早前落案起訴一名警長等6人，涉嫌招傀儡保險代理及投保人詐騙保險公司佣金等約300萬元，案件今日（6日）轉介至區域法院，11月27日答辯。廉署早前向法庭申請並獲簽發手令，通緝另外兩名涉案人士，分別為香港永明金融有限公司（前區域總監及中國太平人壽保險（香港）有限公司前高級分行經理吳浩麟，以及永明金融前保險代理戚善惇（前稱戚加彤），二人面對共21項罪名，即20項欺詐罪及一項串謀製造虛假文書罪。



廉政公署。（資料圖片）

廉署向8名涉案人士作出檢控 通緝已離港吳浩麟及戚善惇

廉署表示，早前就涉及警務人員的貪污指控展開調查，其後揭發上述保險佣金詐騙勾當，完成調查後向律政司徵詢法律意見，獲法律意見向8名涉案人士作出檢控。署方表示，因吳浩麟及戚善惇當時已離開香港，廉署向裁判法院申請手令，通緝二人歸案，並獲裁判官簽發有關手令。

六名早前被落案起訴的被告分別為警長林顯豪，其兄長林振邦、大嫂余曉丹及友人劉臻頤（前稱劉敏儀），以及事務律師許懿及警員施匡澤，在案中分別充當傀儡保險下線代理及投保人。六人分別涉及案中21項欺詐及串謀製造虛假文書罪名。案件今日在東區裁判法院提訊，並轉介至區域法院11月27日進行答辯，六人獲准繼續保釋。

林顯豪與吳浩麟涉嫌招攬警長親友充當傀儡下線保險代理及投保人

案發時，林顯豪是一名警長，並非保險代理，亦沒有資格銷售任何保險產品。吳浩麟當時則先後任職永明金融區域總監及太壽香港高級分行經理。廉署調查發現，林顯豪與吳浩麟涉嫌招攬多名人士，包括林顯豪的家人、友人及警隊同袍等充當傀儡下線保險代理及傀儡投保人，向永明金融及太壽香港作出20項投保申請並為保單繳付保費。

永明金融及太壽香港承保有關保單後，向涉案保險代理發放佣金、花紅及津貼等款項，總值分別約100萬元及約200萬元。另外，林顯豪與吳浩麟涉嫌以虛假學歷文件，安排劉臻頤入職太壽香港以參與勾當。

該20項欺詐控罪指，林顯豪及吳浩麟涉嫌於2016年12月至2024年6月期間，分別與該六名涉案人士以及其他傀儡下線代理和投保人，先後多次向永明金融及太壽香港作虛假陳述，意圖詐騙而誘使該兩間保險公司承保涉案的20份保單，並向相關代理支付相關佣金、花紅及津貼等款項。

他們涉嫌向永明金融及太壽香港訛稱，涉案保單申請均為真確；相關保費或供款均由投保人支付；以及涉案傀儡保險代理曾親身會見投保人。有關保費由被告及其同黨支付。

餘下控罪指林顯豪、吳浩麟及劉臻頤涉嫌於2021年1月至5月期間，與其他人士串謀製造多份虛假文書，包括學歷證明，意圖誘使太壽香港接受它們為真文書。兩名被通緝人士為吳浩麟，香港永明金融有限公司前區域總監及中國太平人壽保險（香港）有限公司前高級分行經理；及戚善惇（前稱戚加彤），永明金融前保險代理。兩人同為35歲，合共面對21項罪名，包括20項欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A條；及一項串謀製造虛假文書罪，違反《刑事罪行條例》第71條及第159A條。