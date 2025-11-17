湖南兩車相撞起火　外賣員冒險救昏迷司機：救人後大火蔓延整車

11月16日凌晨，湖南省邵東市街頭有兩車相撞，其中一輛車起火。危急關頭，一名外賣員冒著生命危險，救出起火車輛中昏迷的司機。



《極目新聞》報道，救人的外賣員是美團邵東市永興站的鄧亞群，當晚值夜班的他在送餐結束返回途中，看到路邊發生交通事故，其中一輛車已經起火。他見司機仍在車內，便不顧危險衝上前，將司機從車中拖至安全地帶。

兩車相撞後，其中一輛車起火。（極目新聞）

鄧亞群將昏迷的司機從起火車輛拖至安全地帶。（極目新聞）

鄧亞群介紹，當晚凌晨0時40分左右，他在送餐返回途中看到發生車禍，一輛車的車頭起火，另一輛是平治車。鄧亞群趕到時，平治車的傷者坐在地上，並告知起火車內仍有人，他立即上前營救，「我打開車門，車內已經有煙了，安全氣囊爆開，駕駛員昏迷了。我就趕緊解開安全帶，將他拽出了駕駛室，扶到了空地上」。

鄧亞群表示，自己當時沒有考慮太多，將司機扶到安全區域後，又回去冒風險仔細檢查，確認起火車內沒有其他人，「一兩分鐘後，大火蔓延至整個車身，整個車燒起來了」。

鄧亞群獲授予「先鋒騎手」榮譽稱號。（極目新聞）

美團相關工作人員介紹，在獲悉鄧亞群的相關事跡後，美團立即啟動見義勇為專項獎勵，授予鄧亞群「先鋒騎手」榮譽稱號，並向他發放獎金5000元（人民幣，下同）及錦旗、證書等，以鼓勵其見義勇為的行為。同時，鄧亞群所在的本地配送公司也將獎勵他2000元。

美團邵東市永興站站長楊縣介紹，鄧亞群平時為人很和氣，每個月都完成1400多單外賣。當天他起床後就收到其他外賣員發來的鄧亞群的救人影片，「我跟他了解情況得知，他把昏迷的駕駛員拖到安全地帶後，又冒著危險回去檢查車裏是不是還有人，確定沒人後他就在旁邊坐著休息了一會兒後，又去送單了。除了美團總部的獎勵以外，我們配送公司也將獎勵他2000元」。