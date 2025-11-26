2歲女童9樓墜落奇跡生還但高位截癱　父背巨債：砸鍋賣鐵也要治療

今年2月，來自四川安岳的甄星星和家人前往親戚的新房查看裝修時，兩歲半的女兒小怡（化名）不慎從9樓墜落，導致脊柱等多處骨折，傷勢非常嚴重。時隔近九個月，甄星星的女兒目前已高位截癱，但仍在一點一滴地康復中。甄星星透露，家庭目前已欠下超過20萬元人民幣的債務，為了女兒的治療，他們每月仍需借款，強調不惜一切代價也要給她治療，「砸鍋賣鐵我都要給她治」。



甄星星回憶起當時的情形深感自責，因很多人指責他怎麼沒有牽好女兒的手，令其內心也一直充滿懊悔。事緣2月9日，他和妻子陪同女兒前往親戚家看房，因不放心將女兒獨留在家中，索性將她帶上。但親戚家位於9樓，露台尚未安裝玻璃，只有一個框架，沒有任何安全警示。

「我女兒那天非要讓她的小爺爺（甄星星父親的弟弟）牽著手，後來裝修師傅給她小爺爺遞了一根煙，他就把我女兒的手鬆開了，也就那十幾秒鐘的時間，我女兒就不見了」，當甄星星回過神來，樓下傳來驚叫聲，他才明白女兒出事了。

儘管女童奇跡生還，卻已高位截癱，目前無法站立，需要長期的康復治療。

在醫院接受治療時的小怡。（極目新聞）

醫療證明書中顯示「雙下肢截癱」。（大皖新聞）

甄星星的工作是一家畜牧獸醫站的職員，月薪約5000元，但女兒的治療每月花費高達3萬元，經濟壓力巨大。他表示，自己是家庭的唯一經濟來源，妻子則需全力照顧女兒及大兒子，令他不得不額外做外賣和開直播賣貨，但這些收入仍遠不足以彌補高額的醫療費用。而每月的借款，使他們目前已欠下20多萬元。

甄星星是家庭的唯一經濟來源。（大皖新聞）

甄星星透露，女兒的情況逐漸改善，每當看到她微笑，他心中就充滿希望。「如果她一輩子都坐在輪椅上，她這輩子怎麽辦？有一天我們肯定會老，那誰來陪她？」他並透露，導尿管的費用和日常護理都是一筆不小的開支，「一根一次性導尿管是8元，一天用6根，加上一些消毒清潔的器具，一個月加起來都是一筆不小的費用」，他們面對的困境是普通家庭難以想像的。

甄星星堅定表示，只要有一絲希望，就不會放棄治療女兒。（大皖新聞）

儘管女兒康復之路仍會漫長，但甄星星堅定表示，只要有一絲希望，就不會放棄，「本該在陽光下奔跑的年紀，卻出了這個事。不管結果怎麽樣，我都要努力救她」。