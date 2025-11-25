HONOR 500有AI優化續航！輕薄機身塞8000mAh電池　還能當尿袋用？

HONOR 500系列已正式發布，提供超級標準版和超級Pro版兩款機HONOR HONOR 50000和HONOR 500 Pro。



據了解，HONOR 500在保持6.55英寸的輕薄手感下，全系採用8000mAh青海湖大電池，實現同檔位最大電池配置。

為了將這塊大電池塞進7.75mm輕薄機身，榮耀從內部架構開始重做，採用橫置Deco設計，讓攝像頭模組與主板的堆疊邏輯徹底重構，空間利用率比上代提升10%。

官方介紹，通過這種橫向佈局，主板長度相比上一代縮短了9.70%，為電池騰出了更多縱向空間，使電池長度增加了4.04%。

HONOR 500系列搭載的青海湖電池，具有15%超高硅含量和915Wh/L能量密度。此外，新機還支援榮耀自研的「都江堰AI電源管理系統」，能夠智能識別使用場景並自動調配能耗。例如，當用戶在進行激烈手遊對戰時，系統會自動提升性能儲備，確保畫面流暢不掉幀。當用戶在刷短視頻或微信聊天時，系統又會智能調節能耗。

榮耀表示，這套系統讓HONOR 500系列的整體續航表現提升15%以上。在可靠性方面，得益於青海湖電池技HONOR 500耀500系列在零下20℃的極寒環境下仍能保持流暢通話、拍攝和導航。

同時，新機還支援電池健康狀態可視化，用戶可隨時了解電池健康度。充電方面，HONOR 500全系支援80W有線快充，Pro版還額外支援50W無線快充，大電池同樣能快速回血。值得一HONOR 500耀500系列還支援27W有線反向充電，可以9V 3A的規格為其他設備反充。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】