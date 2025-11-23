HONOR Magic8 Pro第二輪預購禮遇啟動｜謝霆鋒化身體驗官

備受期待的年度旗艦手機 HONOR Magic8 Pro 將於11月26日正式登陸香港。官叔更隆重邀請了巨星謝霆鋒擔任「HONOR未來科技體驗官」，攜手開拓全新視野。HONOR宣佈將於11月22日下午6時加推第二輪早鳥驚喜優惠，為準備入手的用家帶來更多豐富禮遇。



是次 HONOR 與謝霆鋒的合作在各自領域均不斷力求進步與創新，作為 HONOR 未來科技體驗官，謝霆鋒將與 HONOR Magic8 Pro 一同展現「AI視夜新視野」的主題，寓意在黑夜中依然保持清晰視野，具備遠大目光，為科技產品注入更多人文與藝術的內涵。

今代HONOR Magic8 Pro 在攝影功能上迎來了顯著的技術飛躍，致力為用戶帶來無可比擬的夜攝體驗。新機配備了業界領先的 2億像素 AI 夜神超穩長焦鏡頭，擁有 1/1.4 吋超大感光元件及 f/2.6 超大光圈。這項配置能大幅提升進光量，即使在低光環境下進行遙距拍攝，也能呈現清晰細膩的影像，確保夜景細節一覽無遺。

為了確保拍攝的穩定性，HONOR Magic8 Pro 具備業界頂尖的 CIPA 5.5 級防手震功能。其震動檢測精準度提升了四倍，動態反應速度亦提升了一倍。配合 HONOR AI 自適應防手震模型的支援，拍攝高倍變焦影像的成功率顯著提升，讓用戶能輕鬆捕捉遠處的精彩瞬間。

在人像拍攝方面，HONOR Magic8 Pro 同樣表現出色。手機搭載了 5000 萬像素的夜神主鏡頭，配合 f/1.6 大光圈及最新的夜間人像演算法，能有效確保拍攝主體在複雜的夜間背景中維持自然良好的亮度。透過 AI 分割技術的輔助，手機能呈現出栩栩如生的散景效果、真實的膚色還原以及平衡的高光表現，讓每一張夜間人像作品都充滿質感。此外，5000 萬像素的超廣角鏡頭亦能完美駕馭遼闊的景觀與建築構圖，確保景物邊緣清晰銳利。

第二輪早鳥優惠限量加推

HONOR Magic8 Pro 第一輪早鳥優惠推出後反應極為熱烈，名額隨即爆滿。為了廣大用戶支持，官方決定加推第二輪早鳥驚喜優惠。由 11月22日下午6時起，首 300 位成功登記的用家將有機會獲贈 DJI 雲台 Osmo Mobile SE（價值港幣 379）。