江蘇高校教授涉學術造假遭解聘　傳高中畢業、侵佔百萬科研經費

有網民曝光江蘇科技大學材料科學與工程學院教授、博士生導師郭某涉嫌學歷造假，疑僅有高中學歷、侵佔校方巨額科研經費等。11月18日，校方通報稱郭某存在嚴重學術不端行為，已經解聘並報警。



網傳消息。（微博截圖）

涉事郭某。（新時代周刊）

近日有網民曝光江蘇科技大學材料科學與工程學院教授、博士生導師郭某學歷實為高中生，號稱發表SCI論文170餘篇、論文被引用6000餘次卻「查無此文」，還涉嫌侵佔校方巨額科研經費等。

11月17日，內媒《現代快報》報道，郭某因涉嫌學術造假、侵佔國家科研經費等問題，被警方帶走調查。

郭某簡歷。（截圖）

內媒《澎湃新聞》核查發現，郭某的簡歷中，至少有5處明顯與事實不符，包括虛構高考狀元身份、疑假冒三一集團歐洲公司總工程師身份、冒認獲得過國家科學技術進步獎一等獎（2016）、二等獎（2013）等。

郭偉簡歷稱獲得該獎項。（截圖）

實際獲得獎項的郭偉教授。（截圖）

11月18日，江蘇科技大學官方通報稱，2025年9月，學校收到該校教師郭某涉嫌學術不端的舉報，經調查取證，認定郭某存在嚴重學術不端行為，已經按規定解除了與郭某的聘用協議，並對其團隊師生進行了妥善安排。同時，學校第一時間向公安機關報案，目前案件正在偵辦過程中。

涉事郭某。（澎湃新聞）

江蘇科技大學。（江蘇科技大學官網）

網民評論：

「讓李鬼橫行這麼久，真是狼狽不堪。」

「這個世界就是個巨大的草台班子，但居然能做到博導了。」

「嚴查此類學術騙子！追究相關部門和負責人的有關責任！」

「韓國有影視版安娜，中國有現實版郭偉。」

