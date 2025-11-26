日本電影在華紅利恐怕會終結　中方未回應何時解除文娛禁令

近期中日關係持續惡化，日本電影在華上映審批流程被暫停。11月25日，中國外交部發言人毛甯主持例行記者會，被問及與日有關的文藝活動暫停狀態將持續多久時，她並未給出具體时间，而是回應「中日之間的交流合作受到影響，起因是日本首相高市早苗的錯誤涉台言論」，惡化了中日交流的氛圍。



中國外交部發言人毛甯稱，日本首相高市早苗的錯誤涉台言論，惡化了中日交流的氛圍。（中国外交部图片）

這次中日關係風波，中方對日採取抵制措施，其中較為明顯的就有電影領域。除了暫緩上映《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者》、《工作細胞》等多部電影，目前上映的日本動畫電影《鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲》亦被拖累。內地媒體報道，《鬼滅之刃》11月14日在內地上映，3日就收得3.7億元（人民幣，下同），但隨著中日關係急凍，該電影票上座率從8.6% 驟降至3.1%，單日票房從9000萬持續跌至1000萬，算是「斷崖式下跌」。

有中國電影評論專家表示，日方如不撤回錯誤發言，日本電影在華紅利恐怕會終結。據統計，日本動漫產業在中國擁有很大的市場，就拿動畫電影來說，在華上映的就有多部票房破億，比如《你的名字》5.75億、《哆啦Ａ夢：伴我同行》5.29億、《千與千尋》4.88億。

因日本當局言論，日本動畫電影在華受到很大影響。（《鬼滅之刃無限城篇》劇照）

一定程度上，中日關係直接影響日本在華電影文化傳播。回顧日本動畫電影在中國的引進之路，離不開官方的引導。1972年，中日正式建交，1978年8月兩國外長在北京簽署了《中日和平友好條約》，之後中日兩國關係慢慢向好。

在這背景下，中國在1979年引進並播放日本動畫電影《龍子太郎》，當時在中央電視台播出。緊接着1980年，中國引進第一部日本動畫片《小飛俠阿童木》。90年代更是黃金期，日本動漫風行中國，如《男兒當入樽》和《名偵探柯南》。可以說，現在中國很多80、90後，都是看著日本動漫長大的。

因為今次中日關係交惡，日本電影在華審批和上映受到影響，但也有喜歡日本動漫電影的網友在社交平台發言：「雖然覺得遺憾，但更希望日本當局尊重歷史事實，中國觀眾的態度和愛國心不容懷疑。」