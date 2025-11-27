作家三毛與｢上海爸爸｣親筆信意外遺失　遭倒賣上網售價35萬

台灣作家三毛將「流浪文學和情懷」推至巔峰，近日，內地媒體爆出，三毛與她的「上海爸爸」、漫畫家張樂平往來交流的親筆信原稿，竟然「流浪」在網上，還被標價35萬人民幣售賣。這些珍貴原稿原本被張樂平後人保存，為何突然出現在網上？



張樂平與三毛在上海。（澎湃新聞）

三毛信件遭倒賣。（新聞晨報）

據《澎湃新聞》報道，這些信件原本珍藏在張家後人家中，之所以「流浪出走」，是因為它們原本被放置在一個深色行李箱夾層內。但此前搬家時，張家人忘記夾層中收藏的信件，粗心將行李箱扔在社區的垃圾箱旁，直到在網上看到轉賣信件的資訊，再在家中找不到，才想起來信被放在行李箱裡扔掉了，唯有報警處理。

後來，警方調閱CCTV後發現，當時被丟棄的行李箱被一名網約車司機撿走，在與對方取得聯繫，並確認信件保存完整後，順利將其取回，並送回張家人手上。

三毛寄給張樂平夫妻的親筆信件。（澎湃新聞）

據悉，這些原稿是三毛寫給張樂平夫婦的親筆信件，共計80頁，記錄了她生命最後三年的情感與創作，被認為是目前最完整、最具價值的三毛書信資料。

三毛的本名叫陳懋平，據說她小時候很喜歡看張樂平的《三毛流浪記》，長大後為了致敬作者，便把「三毛」當成筆名。後來1989年，三毛來到上海，兩人相見甚歡，成為義父女。在來往信件中，三毛稱張樂平夫婦為「上海爸爸」、「姆媽」。