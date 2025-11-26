8歲女童走失證化糞池遇難　親屬：7旬祖母自責以淚洗面　不敢告知

河南魯山縣的一名8歲智力障礙女童小涵（化名）在隨奶奶上墳後走失，經過5天的尋找，最終於周一（25日）下午在附近的一家養雞場的化糞池中被找到，已不幸遇難。小涵的姑姑告訴媒體，家人尚未勇敢告知奶奶這一噩耗，擔心她一時無法承受。



據小涵的表伯孫先生介紹，事件發生在上周四（20日），小涵和奶奶前往袁寨村掃墓，拜祭奶奶的父親。掃墓後，奶奶將小涵用繩子綁在電動自行車上，並暫時進屋與親戚交談。就在短短幾分鐘內，小涵不知如何從繩索中掙脫，走出了家門。監控顯示，當天下午4點06分，小涵在鄰居家門口經過，穿著灰色棉衣和雨靴。

監控顯示，當天下午4點06分，小涵在鄰居家門口經過，穿著灰色棉衣和雨靴。（極目新聞）

隨後，家人立即展開搜尋，但因小涵不會說話且平日活動較少，尋找工作進展緩慢。隨著時間推移，包含藍天救援隊和警方在內的多方力量都參與了搜救行動。

經過多日的搜尋，警方於周一下午對周邊水域，包括化糞池展開抽水行動。最終，工作人員於一家養雞場的化糞池中發現了小涵的遺體，該化糞池距離她失蹤地約一公里，並且大部分地方都有蓋子，僅留有一個開口。

藍天救援隊和警方在內的多方力量都參與了搜救行動。（極目新聞）

家屬發文。（極目新聞）

小涵的奶奶在得知女兒走失後，整日以淚洗面，十分自責。據悉，小涵還有一位智力障礙的姐姐，母親同樣有智力障礙，生下兩女後便離開了，父親一人在外地工作，家中生活艱難。

小涵的姑姑對社會上的指責表示不滿，並回應網友謠言，強調奶奶盡心照顧孩子們，事件的發生是意外，並不是故意疏忽。

周一上午，小涵的姑姑在接受採訪時表示，至今還沒有勇氣告訴奶奶這一噩耗，計劃召集親戚一同告知。她表示家人正在承受巨大的痛苦與壓力，呼籲外界理解這個家庭的困境。