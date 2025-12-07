深圳驚現多個｢白菜價｣二手單位　寶安480呎60萬　龍華19萬可上車

近期，深圳房地產市場上出現了一批總價百萬元（人民幣，下同）以內、甚至首期僅需數萬元的住宅房源，引發關於「深圳房價跌回十年前」的廣泛討論，同時也為想要在深圳紮根的「深漂」們打開一扇窗。



近日，打開二手單位買賣平台，40-100萬的房源約1700套，遍佈深圳各個行政區，曾經高不可攀的深圳樓市，如今正為普通人敞開一扇低門檻的大門。

首期三萬？就能拿下深圳落腳地

例如龍華觀瀾的福星雅園，早已是低價單位中的「網紅選手」，今年四月，有一房單位掛牌價僅19萬，而今年6月，該小區又有3個一房單位分別掛牌19-20萬左右成交。按照15%的首期，不到3萬搞定，近900元的月供甚至比在城中村租個小單位還要便宜。

貝殼二手房上所顯示的二手房成交記錄。

在樓市下行的背景下，此類房源的出現特別引起關注，它們主要分佈於坪山、龍崗等遠郊區域，或是羅湖、鹽田等區內樓齡較長、配套設施老舊的住宅。

例如位於鹽田區沙頭角、臨近地鐵口的藍田壹站，一個一房單位早前報價僅約49萬元，理論上首期可低至7.5萬元。

藍田壹站的一居室戶型圖。（安居客）

位於寶安曦城片區恒豐工業城的一個44.67平方米（480呎）的單位，早前總價約為60萬元。首期10萬，月供僅需約2500元。作為對比，2021年3月該片區曾成交一套46.32平方米（498呎）的房源，成交價達116萬元，每平方米約2.5萬元。

寶安曦城片區恒豐工業城戶型圖（安居客）

而在市場高峰期，類似地段單位總價常以百萬計。同樣，在坪山的啟興生活區，一個43平方米（462呎）的一房單位業主報價僅39.9萬元。

位於坪山的啟興生活區的一房單位戶型圖（鏈家）

存在明顯缺點 需考慮額外成本

然而，這類低價單位普遍存在明顯的缺點。遠郊房源如坪山的啟興生活區，往往位置偏遠、遠離核心商圈且配套設施陳舊；而位於原關內區域如羅湖的房源，則多為樓齡超過20年的「老破小」，面臨停車位緊張、戶型局促且需額外投入裝修等問題。更值得關注的是產權風險，例如龍華觀瀾的福星雅園屬於歷史遺留的配套宿舍，其未來的落戶與學位政策存在不確定性。

深圳舊小區（視覺中國）

有分析指，儘管存在諸多缺陷，但不可否認的是，這些「不完美」的住宅以極低門檻——首期數萬元、月供數千元，為預算極度有限的群體提供了一張留在深圳的「入場券」。這直接扭轉了過去深漂一族因樓價高不可攀而產生的普遍絕望心態，將話題從「絕對買不起」轉向了複雜的「敢不敢買」與「該不該買」的權衡。

分析又指出，置業者面臨的是一套複雜的綜合成本，遠低於均價的背後是銀行評估價可能不足導致的實際首期升高、必須的翻新投入、以及長期的居住不便。更重要的是，在樓市分化加劇的趨勢下，這類資產的保值增值潛力微弱，未來很可能面臨流動性枯竭、「有價無市」的困境。

但對於預算極度有限，但堅定想要留在深圳的人來說，這些房源像是一張「白菜價入場券」，能用遠低於市場的價格，獲得在深圳紮根的資格。