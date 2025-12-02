深圳機場三跑道正式投運　料未來滿足年旅客吞吐量8000萬人次

深圳機場三跑道上周六（11月29日）正式投運，標誌着深圳機場全面邁入「三跑道時代」。



深圳機場三跑道正式投運。（深圳衛視）

據深圳衛視報道，當日上午10時8分，深圳航空ZH9103航班從三跑道順利起飛，10時13分，南方航空CZ3590航班在三跑道平穩降落，成為深圳機場三跑道投運後首個起飛和首個降落的航班。

深圳機場三跑道處在二跑道與廣深沿江高速之間，全長3600米，寬45米，飛行區等級為最高級別的4F級，可滿足各類大型客機的起降需求。

據介紹，正式投入運行的三跑道將與深圳機場既有的兩條跑道協同運作，根據不同時段航班量，實現南北雙方向共計8種運行模式，有效分流起降航班，緩解運行壓力，為開辟更多客貨運航線、加密航班班次和提升航空容量創造更有利條件，為提升機場運行效率、航班正點率和旅客出行體驗開辟更廣闊空間。

深圳機場以「智慧建造」與「創新應用」為核心，在國內率先於跑道、滑行道全面採用「深桶燈」模式，並推行全預製電纜井等先進工藝。據介紹，深圳機場僅用時98天就實現主跑道全線貫通，為民航工程數字化、智慧化建造積累了有益經驗。

深圳機場僅用時98天就實現主跑道全線貫通，為民航工程數字化、智慧化建造積累了有益經驗。（深圳衛視）

此外，深圳機場三跑道配備了先進的高精度導航系統、安全可靠的助航燈光系統，並引入FOD探測系統與跑道狀態燈控制系統，提高了各種天氣氣候下的飛機起降安全性。

1991年，深圳機場一跑道伴隨機場通航投入使用，二跑道於2011年建成投用。在三跑道投用前，深圳機場年航班保障量最高達到42.8萬架次，單日航班保障量最高超過1300架次。

近年來，深圳機場航空主業快速發展。2024年，機場年客流量首次突破6000萬人次大關。2025年，機場年旅客吞吐量預計將突破6500萬人次，年貨郵吞吐量預計將首次跨越200萬噸大關。在業務量持續攀升的背景下，三跑道的啟用將助力深圳機場突破容量瓶頸。

除了三跑道之外，深圳機場T2航站區、北貨運區及綜合配套工程已於今年8月開工。（深圳衛視）

深圳機場正加速構建三個航站區、三個貨運區、三條跑道及一個衛星廳的基礎設施格局，支撐機場客貨運保障能力全面躍升，未來可滿足年旅客吞吐量8000萬人次、年貨郵吞吐量450萬噸的使用需求，將更好地服務區域航空物流、國際貿易、旅遊及高端製造業發展，為粵港澳大灣區高質量發展增添新動能。