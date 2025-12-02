河南漢取款170萬現金後遭搶劫致重傷左眼失明　稱銀行未制止有責

近日，有網友在社交媒體上發帖稱，去年7月，他在河南鄭州的中國農業銀行中牟白沙支行取款後，遭遇持槍搶劫。該男子和歹徒在銀行門口激烈纏鬥近20分鐘，卻未見銀行工作人員和保安前來幫助，最終歹徒逃離現場，該男子的臉部受了重傷，更有一隻眼睛失明。



內媒與發帖者倪先生取得聯繫，根據判決書顯示，歹徒最終被警方捕獲並判處死緩。倪先生表示，他認為銀行也應對事件負有相應責任，因為他在取款前已提前預約了大額提款，銀行應當保護他及其所攜的170萬元現金的安全。然而，在事件發生時，銀行的工作人員和保安並未採取有效措施報警或干預搶劫，只是靜靜地站在門口觀望。



中國農業銀行中牟白沙支行。（紫牛新聞）

倪先生回憶，去年7月2日，他剛從銀行取完170萬元現金，便遭到一名持自制槍支的歹徒搶劫。他表示，當時自己才剛出門幾步，歹徒便衝上來襲擊他，並試圖搶走其手中的行李箱。雖然受了傷，他仍然和對方纏鬥了近20分鐘，最終對方見無法搶到錢便逃跑了。

在與歹徒纏鬥的過程中，倪先生注意到銀行的工作人員和保安都在門口觀望，沒有上前幫忙，報警的還是路人。在歹徒逃離後，有人打電話叫救護車。

倪先生重傷，左眼失明。（紫牛新聞）

倪先生透露，今年2月法院對案件進行了一審判決，歹徒被判處死緩。法庭上，歹徒承認自己在銀行門口蹲守多日，以等待倪先生前來取款。雖然倪先生要求38萬元的民事賠償，但法院最終僅判決賠償7.3萬元。

根據判決書，歹徒因生意失敗而產生搶劫念頭，並多次在銀行附近蹲守尋找目標。事件發生當日，倪先生剛取出現金準備上車時，歹徒便持槍襲擊，最終導致倪先生面部受傷，左眼失明。

倪先生認為，銀行對於此事件應承擔相應責任。他表示，自己事先預約了大額提款，應該得到銀行的安全保障。而在事件發生後，銀行的員工和保安卻未採取任何行動，認為他們有失職之嫌。他又表示已多次聯繫涉事銀行，卻始終得不到明確的回應。

根據證人證言，該銀行的一位客戶經理表示，搶劫發生時他看到了整個過程，卻沒有採取行動。其他目擊者也證實，在倪先生與歹徒纏鬥時，並沒有銀行員工伸出援手。

躺在病床上的倪先生。（紫牛新聞）

內媒致電中國農業銀行中牟白沙支行，工作人員表示不清楚事件詳情，建議聯繫支行領導。隨後，記者聯繫了該行的相關領導，但并未獲得正面回應。

截至12月1日，倪先生透露，當地銀保監局已介入協調此事，但目前仍無結論。透過客戶身份聯繫中國農業銀行客服熱線後，工作人員表示在取款超過百萬元時，網點是否提供安保服務並無明確指引，需視具體情況而定。

知名律師付建表示，銀行作為經營場所，對場所內及周邊的安全負有保障義務。如果未盡到義務造成儲戶損害，則需承擔相應的侵權責任。他指出，該事件發生在銀行門口，銀行理應對取款客戶的安全承擔責任，若保安和工作人員目睹搶劫卻未採取行動，則銀行也將面臨過失的風險。