華強北「白牌」智能眼鏡熱銷　高清拍攝兼即時翻譯最平¥100有交易

近年，國內AI發展迅速，一些新技術產品如智能眼鏡，迅速成為市場焦點。有「全國電子第一街」之稱的深圳華強北，不少店舖正在出售「白牌」智能眼鏡，售價僅需100至400元（人民幣，下同），相較千元品牌智能眼鏡，性價比極高。

有博主在網上大讚華強北智能眼鏡，「圖片達到800萬像素，還支持手機遙控拍照，無需按眼鏡按鈕，科技感滿滿。」



內地《證券時報》報道，目前華強北在售的智能眼鏡，在外形上比較接近普通眼鏡，不同款的功能和價格都不一樣。比如藍牙眼鏡的基礎款，支援藍牙通話、聽歌及語音助手功能，價格介乎150至300元。而具備拍攝、錄影、錄音、即時翻譯及導航等功能更全面的款式，則要價380元。

華強北商家介紹，這類眼鏡都是「白牌」，即是由中小廠商代工生產或者無明確品牌標識品牌的電子產品，有商家還可支援私人定製版，用戶可按自己需求，定製鏡片配成近視、老花或墨鏡款式。

因價格低廉，華強北推出的智能眼鏡吸引不少律師、有取證需求的專業人士及海外用戶購買，還有不少科技愛好者。

一些博主還在網上發布測評影片，詳細介紹華強北智能眼鏡的多種功能，如照片可達800萬像素，支援錄音實時轉換文字，還支援超過150種語言雙向翻譯，「沒想到幾百元的眼鏡，功能這麽齊全，厲害！」

華強北（視覺中國）

去年，華為、百度、小米等大廠商陸續發布AI眼鏡，最初價格在3000至6000元，但隨着資本陸續入局，價格逐漸下降，今年售價大多在1500至2500元，未料華強北直接掀起價格革命，讓智能眼鏡變成「大眾消費品」。

據《證券時報》和《藍鯨新聞》報道，今年3月，華強北還未出現「白牌」智能眼鏡，當時有商家透露預計今年年底會出現，但6月已出現700至800元的智能眼鏡，僅隔數月，一些基礎款目前只要100元就能買到。

近年，内地廠商華為、小米和百度等，不斷内卷AI眼鏡產品性能。（網上圖片）

有業內人士稱，目前市面上大品牌的智能眼鏡售價都在千元以上，華強北的「白牌」產品卻僅數百元，這對行業推動有積極作用，讓消費者更加願意花錢去體驗、感受新品。