北大新研究「女性生育3到4個時死亡風險最低」　網民：催生新招？

近日，一項由北京大學團隊發佈的研究，「女性生育3到4個子女時死亡風險最低」引來內地網民激情討論，更一度衝上微博熱搜。不少網民質疑這份研究的目的太明顯，就是想引導女性多生孩子，挽救社會低生育率。



這篇題為《基於50萬中國男女的前瞻性佇列研究：子嗣數量與全表型疾病及死亡風險的關聯譜》的研究發表在《中華醫學雜誌（英文版）》上，由北京大學公共衛生學院孫點劍副研究員等學者，耗時12年對超過51萬名中國成年人追蹤調查。

這篇研究由北京大学学者追蹤調查，發表在《中华医学杂志（英文版）》上。（圖片來源：互聯網）

這份研究重在分析，生育子女的數量影響父母的健康與壽命，其中在談及死亡率時表示，男性患者每多一個孩子，死亡風險降低4％，而女性患者的最低死亡風險出現在三到四個子女之間。

北大最新研究稱，女性生育3-4孩死亡风险最低。（圖片來源：互聯網）

隨後，「女性生育3到4個子女時死亡風險最低」話題，迅速在網上發酵，不少網民紛紛加入討論，有人認爲可以鼓勵女性生育，但也有人認爲這是「催生廣告」。有網民認爲這些專家學者又蠢又壞，更嘲諷這篇報告的目的，無非想讓女性多生孩子，提高社會生育率。

有網民不認可研究，更調侃這是「花樣催生」。（圖片來源：微博截圖）

發布研究報告的是「大河報」的官方微博，當晚該微博收到1萬7000多條評論，大部分網民質疑，這是用健康風險綁架生育選擇，其中有網民留言「研究不能只算死亡率，不算生養帶來的罪」，獲得數萬點讚。隨著越來越多網民一邊倒留言，最後「大河報」的官方微博關閉評論功能。